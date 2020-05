ČT začala natáčet rodinný seriál o chatařích

Praha - V chatové oblasti Nižbor na Berounsku začala Česká televize (ČT) natáčet rodinný seriál s pracovním názvem Chataři. Scénáře ke 13 dílům napsal dvojnásobný držitel Českého lva Petr Kolečko. Režie se ujal Radek Bajgar, tvůrce divácky oblíbených komedií Teroristka a Teorie tygra. V hlavních rolích se představí Martin Myšička, Ivana Chýlková, Radek Holub, Pavla Beretová, Josef Polášek, Jana Švandová, Tomáš Hanák a mnoho dalších. ČTK o tom informovala mluvčí ČT Karolína Blinková.

Děj seriálu se odehrává v chatové osadě Záhoří, kam jezdili už dědové, rodiče a budou do ní jezdit i děti hlavních hrdinů. Platí tam neměnná pravidla a tradice. Přesto, že svět se mezitím změnil a každý z chatařů žije ve své sociální bublině.

"Mě baví, že na chatě se potkají lidi z různých sociálních vrstev. Mohou mít odlišnou práci, jiné vzdělání, příjmy, jsou voliči všech stran - jenže na chatě je to prostě jedno. Tedy většinou. Seriál charakterizujeme sloganem: Tady bude pohoda, i kdyby nás to mělo stát život!" uvedl kreativní producent Josef Viewegh.

Zatímco Viewegh se cítí k tématu povolaný, protože částečně žije na Sázavě a chatovou osadu má přímo pod domem, scenárista Kolečko sám nikdy nechatařil. "Ale naštěstí je jednou z hlavních postav ajťák David (Myšička), takový mimoň, přes kterého ostatní chataře nahlížíme. Samozřejmě, že si chataření postupně zamiluje. No a to samé se stalo Kolečkovi, letos má chatu pronajatou na celé léto, stal se z něj normálně chatař," podotkl Viewegh.

Všechny scény seriálu s množstvím situačního slovního humoru se až do října natáčí v chatové osadě v Nižboru u rybníků. Filmaři využívají tamní přírodu, včetně nedaleké Berounky. "Když jsem poprvé přijížděla na plac, měla jsem slzy štěstí v očích, je to sen mít takovou chatovou oblast jako lokaci pro natáčení. Moc se těším, bude to krásné léto v přírodě. Chalupaření obecně miluju, nejvíc když si můžu vzít tepláky a pár dní si nemýt hlavu," uvedla Petra Beretová, která hraje Ivanu Srovnalovou, manželku Martina Myšičky.

Dalšími postavami seriálu využívajícího český fenomén chataření je kadeřnice Helena Rubalová (Petra Nesvačilová), která podle své představitelky umí velmi dobře ovlivňovat chod místní osady, aniž si toho kdokoliv všimne. K pestrosti společnosti chatařů přispívají i Južanovi, přísně katolická rodina z Moravy.

"Musíme dotočit, než napadne sníh. Letnímu počasí se musíme přizpůsobit, rozhodně ho netvoříme, tak leda si můžeme pokropit okno vodou. Déšť točíme, když prší, na soumrak si počkáme, až zapadne slunko. Natáčecí plán bude holt o trochu pružnější, nějak tím prokličkujeme," dodal režisér Bajgar.