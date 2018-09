Tachov - Tachovský okresní soud udělil 26leté ženě z Tachova za nenávistný komentář pod fotografií teplických prvňáčků osmiměsíční podmíněný trest se zkušební lhůtou na 1,5 roku. Musí také zaplatit pokutu 20.000 Kč. Rozhodnutí není pravomocné. Informovala o tom Česká televize (ČT). Do teplické třídy chodí převážně romské, vietnamské a arabské děti.

Soud rozhodl trestním příkazem. Ženu uznal vinnou z podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod. "Pro případ, že by peněžitý trest nebyl ve stanovené lhůtě vykonán, byl určen náhradní trest odnětí svobody v trvání dvou měsíců," sdělila ČT předsedkyně okresního soudu v Tachově Michaela Řezníčková. Pokud nebude žena s trestním příkazem souhlasit, rozhodnutí se zruší a soud se bude případem dál zabývat v hlavním líčení.

Původně policie případ odložila s tím, že by mohlo jít pouze o přestupek. Poté se ale do případu vložil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman a věc se vrátila zpět do přípravného řízení, uvedla ČT.

Fotografie dětí zveřejnil loni na podzim místní Deník v tištěném vydání i na webu v rámci seriálu snímků prvňáků z různých škol. Poté se fotka objevila i na sociálních sítích, kde někteří lidé začali děti označovat například za malé sebevražedné atentátníky či navrhovali v souvislosti s tím, že škola sídlí v Plynárenské ulici, posílat děti do plynu. Výhrůžky směřovaly i proti učitelům a vedení školy.

Žena podle dřívějších informací deníku Právo napsala v komentáři slovo "rovnou", k němuž přidala obrázek pistole.

V kauze nenávistných komentářů policie podle ČT již dříve obvinila z rasově motivovaného přečinu muže z Frýdecko-Místecka. Státní zástupce ale toto stíhání podmíněně zastavil. Pokud se obviněný během stanovené zkušební doby nedopustí trestného činu ani přestupku, stíhání skončí. V opačném případě ho budou kriminalisté dále vyšetřovat.