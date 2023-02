ČT: Vohralíková dostala od Mynáře informace o KPR, závěrečný protokol NKÚ ne

Praha - Budoucí kancléřka prezidenta Petra Pavla Jana Vohralíková dnes dostala od dosluhujícího vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (KPR) Vratislava Mynáře informace o organizační struktuře kanceláře, o tabulkových místech, protokoly k zábranám u Pražského hradu či průběžné zprávy z auditu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Uvedla to Česká televize, podle které dnešní schůzka trvala zhruba hodinu.

Závěrečný protokol z auditu NKÚ ohledně hospodaření KPR a jí podřízených organizací kancelář stále nemá k dispozici. Mynář požádal prezidenta NKÚ Miloslava Kalu, aby závěrečnou zprávu doložil. Dosluhující prezident Miloš Zeman podle pondělního Pavlova vyjádření souhlasil s poskytnutím protokolu.

"Dostala jsem všechny tři protokoly NKÚ včetně připomínek, které k tomu kancelář prezidenta měla a včetně rozhodnutí NKÚ, ale není tam závěrečný protokol, protože ten podle informací kancelář ještě nemá," řekla médiím Vohralíková.

Zvolený prezident Pavel už dříve poznamenal, že kontroly zjistily řadu pochybení, ne však něco, co by mělo vést z pohledu prezidenta NKÚ Kaly k trestnímu stíhání. Závěr kontroly, která je už hotová, by podle dřívějšího Kalova vyjádření mohl být zveřejněn za několik týdnů. Pavel původně hovořil o tom, že bude chtít uskutečnit další audit v KPR, nejlépe do inaugurace 9. března. Tak rychlá kontrola ale podle šéfa NKÚ reálná není.

V úterý se Vohralíková a Mynář sešli také se sněmovním kancléřem Martinem Plíškem, řešili seznam hostů na Pavlovu březnovou inauguraci nového prezidenta či bezpečnostní opatření. Společná schůze obou parlamentních komor ke složení slibu nového prezidenta se uskuteční 9. března od 14:00. Kancléři se k přípravě inaugurace opět sejdou ve čtvrtek 23. února na Pražském hradě.