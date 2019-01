Praha - Vláda znovu odloží nejméně o rok snížení daní a odvodů. Premiér Andrej Babiš (ANO) České televizi řekl, že kabinet chce zrušit superhrubou mzdu až v roce 2021. V příštím roce si podle něj výpadek v rozpočtových příjmech dovolit nemůže. Odklad kritizuje část opozice, ČSSD nevadí. Koaliční jednání o daních se budou konat v příštích týdnech, uvedla ČT.

"Já to spíš vidím na rok 2021, protože ten rozpočet na rok 2020 bude napjatý, takže spíš 2021. Ale určitě to chceme předložit v rámci období této vlády," řekl Babiš ČT.

O zrušení superhrubé mzdy od letošního roku ministerstvo financí mluvilo ještě loni v zimě. Tehdejší menšinová vláda ale pro návrh nenašla podporu ve Sněmovně. Loni v únoru pak ministerstvo financí předložilo návrh na zrušení superhrubé mzdy a související snížení přímých daní. Kvůli zákonu by veřejné rozpočty přišly o více než 22 miliard korun - o 15 miliard by přišel stát, o zbytek obce a kraje. Loni v září ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) mluvila o snížení daní od ledna 2020.

Spolu se zrušením superhrubé mzdy chtělo ministerstvo financí snížit daň z příjmu, přepočteno na hrubou mzdu by klesla z 20 na 19 procent. Zákon, který zruší superhrubou mzdu, počítá i s vyššími odvody živnostníků. Nově by platili daň z příjmu 19 procent místo současných 15 procent, klesl by jim ale daňový základ i pojistné a tím i celkové odvody, uvedla ČT.

Odklad daňové reformy kritizuje část opozice, například ODS a TOP 09. Vládní ČSSD posunutí termínu podle ČT nevadí, místo toho chce mluvit o vyšším zdanění korporací. Jiří Dolejš z KSČM, která vládu toleruje, televizi řekl, že další odklad působí trapně.

Zdanění superhrubé mzdy zavedl zákon z roku 2007. Znamená to, že základem daně z příjmů u zaměstnanců je hrubá mzda zaměstnance navýšená o odvody zaměstnavatele na sociální a zdravotní pojištění.