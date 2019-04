Praha - Se sériovým vrahem se budou potýkat policisté v závěrečné trilogii z cyklu Detektivové od Nejsvětější Trojice. V minisérii Živé terče mají na jeho dopadení jen tři dny, než zemře další člověk. Divákům se znovu představí majorka Výrová v podání Kláry Melíškové. Seriál vznikl pod režisérskou taktovkou Jana Hřebejka na základě literární předlohy Michala Sýkory. První díl uvede Česká televize v neděli 28. dubna. Novinářům dnes seriál představili jeho tvůrci.

Trilogie Živé terče navazuje na čtyři minisérie Případ pro exorcistu, Modré stíny, Pět mrtvých psů a Vodník. Kromě Melíškové se v posledních dílech objeví Stanislav Majer, Táňa Pauhofová, Igor Orozovič či Viktor Preiss.

"Pro mě to byla radost, protože když děláte dlouho s těmi lidmi, tak znáte jejich postavy. Na projektu bylo zajímavé to, že každá ta série měla jiný žánr," řekl Hřebejk. Specifické na sérii je podle Hřebejka to, že se na každé části podepsal odlišný přístup režiséra. "Zároveň se v každé sérii klade důraz na jiné postavy," doplnil. Kromě Hřebejka se jako režisér podílel na sérii Viktor Tauš.

Charakter a jednání hlavní postavy majorky Výrové se podle její představitelky Melíškové během celé minisérie rozvíjely a měnily v závislosti na požadavcích režisérů. "Mám pocit, že Výrová ve Vodníkovi a Pěti mrtvých psech má jinou frekvenci, že tam je víc klidnější. Honza tady po mě chtěl, abych byla rychlejší, abych navazovala a byla bystrá," doplnila.

První ze série trilogií byl Případ pro exorcistu, který sledovalo na obrazovkách ČT v průměru 1,37 milionu diváků. Následující Modré stíny v průměru před obrazovky přilákaly přes 893.000 diváků. Třetí sérii Pět mrtvých psů televize nedávno reprízovala a premiéru Vodníka odvysílala v březnu a dubnu.