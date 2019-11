ČT uvede cyklus o tom, jak si nezkazit nebo zkazit život

Praha - Nový cyklus České televize (ČT) uvede čtyři filmy tří režisérů s příběhy o tom, jak si nezkazit nebo naopak během pár vteřin zkazit život. Komediální cyklus s názvem Jak si nepodělat život přivedl ke spolupráci Miroslava Krobota s Janem Hřebejkem, Terezu Brodskou s Terezou Kopáčovou i Ondřeje Vetchého s Vítem Karasem. První ze čtveřice filmů, nazvaný Až budou krávy lítat, uvidí diváci 24. listopadu. Novináře o tom dnes informovala vedoucí projektu Tereza Kopáčová.

"Měla jsem pocit, že v programu České televize chybí mé oblíbené "vztahovky"," uvedla ke vzniku cyklu Kopáčová. "Hlavním poselstvím těch příběhů by mělo být, že furt je lepší něco dělat, než před problémy utíkat," dodala.

V prvním filmu Až budou krávy lítat se v režii Kopáčové představí mladá plnoštíhlá učitelka základní školy, která má mindrák ze své postavy. Prostřednictvím kurzu burlesky si ale postupně dodává sebevědomí a pozitivní přístup se snaží přenést i na ostatní. "Musela jsem se psychicky připravit na nahotu ve filmu a taky přestat hubnout," sdělila hlavní představitelka Eva Hacurová.

Druhý snímek, opět v režii Kopáčové, se jmenuje Můj bezvadnej život. Hlavní roli ztvárňuje Tereza Brodská, kterou si do filmu vybrala sama režisérka. "Měla jsem takové období, kdy jsem si myslela, že zvládnu svou energií, odhodláním a nasazením úplně všechno. Ale bylo toho zjevně už moc, takže po takové poslední kapce můj organismus řekl ne a vyrobil mi podivné věci okolo očí, šířilo se to, zanedlouho jsem se proměnila v ještěra. Doktoři si nevěděli rady, alternativní medicína a šarlatáni taky ne, nakonec jsem pochopila, že budu muset změnit pohled na sebe samotnou a svůj život," sdělila Kopáčová historku, která se stala i inspirací pro scenáristku snímku Alici Nellis.

První adventní neděli uvede ČT snímek Nonstop lahůdky režírovaný Janem Hřebejkem podle scénáře Tomáše Pavlíčka. Odehrává se během jedné chladné noci, kdy nepovedená večeře mladého páru a následný zmeškaný vlak svede dohromady majitele lahůdek v podání Miroslava Krobota a Lenku, kterou ztvárnila Eliška Křenková.

Poslední ze snímků, nazvaný Beze stopy, přivede na filmové plátno Ondřeje Vetchého a Václava Švarce. "Jelikož jsme se s Ondřejem Vetchým setkali už při státnicích na DAMU, kdy byl jedním ze členů komise, nebyl jsem ze setkání tolik nervózní, jako spíš zvědavý, jak pracuje. Překvapilo mě, kolik životní síly v sobě chlap, kterému je už k šedesátce, může mít. Bylo pro mne nesmírným štěstím setkat se s hercem, který ke své práci přistupuje s odpovědností a vnitřním vkladem," podotkl Švarc. Film režiséra Víta Karase, představí samotářského muže, který tráví zimy v lesích a opuštěných chatách, v nichž tajně přespává. A to až do chvíle, než se mu do cesty přimotají dva lidé a jedno dítě. Poslední z filmů cyklu Jak si nepodělat život uvede ČT 15. prosince.