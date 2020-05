ČT spustila nový projekt na podporu kulturních akcí

Praha - Počínaje dnešním dnem Česká televize (ČT) spustila nový projekt s názvem Česká tleská, který má pomoci pořadatelům kulturních akcí. Všichni, kdo chystají výstavu, koncert, představení, nebo jiný kulturní program, mohou posílat žádosti o podporu ve vysílání ČT. Organizátoři vybraných akcí budou vyzváni, aby přes aplikaci iReportér natočili videopozvánku, ze které následně televize vyrobí spot, který odvysílá na obrazovce. ČTK o tom informovala mluvčí ČT Karolína Blinková.

Přihlásit se zájemci mohou na webové stránce, kde vyplní krátký formulář. První pozvánky by se v ČT mohly objevit ve druhém červnovém týdnu. "Zajímají nás všechny dobré kulturní akce z oblasti hudby, literatury, výstavnictví, divadla, filmu, sochařství, výtvarného umění a dalších oblastí společenského života lokálního, regionálního či celostátního. Ty, které se konají od poloviny června a v dalších letních měsících v České republice," uvedl výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl, vedoucí projektu a jeden z šesti členů poroty, která bude události, jež získají podporu, vybírat.

Kromě něj se o výběr zasadí také režisér Aleš Kisil či moderátor ArtZóny Saša Michailidis. "Hlavním kritériem nebude velikost akcí. Ale, vedle nezbytné kvality, především to, jaký význam mohou mít pro své fanoušky, diváky a posluchače, a jak oživí a obohatí kulturní nabídku v místech konání, tedy kdekoliv, i v těch nejmenších místech Česka. Porota, složená z lidí zběhlých v kultuře, dokáže toto velmi dobře posoudit, a tak věřím, že náš potlesk všem, kteří vrací kultuře život, bude hlasitý a oprávněný," dodal Motl.

?Po UčíTelce, vzdělávacím portálu ČT edu, webu Nenudím se doma či stanici ČT3 je Česká tleská dalším nový projekt, tentokrát na podporu tuzemské kultury. "V průběhu pandemie jsme pomohli vždy těm, kteří to nejpalčivěji potřebovali. Seniorům, kteří se cítili osamoceni, rodičům se vzděláváním jejich dětí, handicapovaným prostřednictvím překladů do znakové řeči nebo skrytých titulků, neziskovým i charitativním organizacím. A nyní, když se může pomalu vracet do života i kultura, chceme pomoci i jí," sdělil generální ředitel ČT Petr Dvořák.