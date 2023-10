ČT: Soud rehabilitoval člena The Plastic People of The Universe Josefa Janíčka

Ilustrační foto - Hudební kapela The Plastic People of the Universe vystoupila 17. listopadu ve Svitavách u příležitosti vzpomínkové akce na události z listopadu 1989 "25 let poté". Na snímku je klávesista Josef Janíček.

Ilustrační foto - Hudební kapela The Plastic People of the Universe vystoupila 17. listopadu ve Svitavách u příležitosti vzpomínkové akce na události z listopadu 1989 "25 let poté". Na snímku je klávesista Josef Janíček. ČTK/Taneček David

Praha - Okresní soud Praha-západ rehabilitoval člena hudební skupiny The Plastic People of The Universe Josefa Janíčka. Za nezákonnou soud označil Janíčkovu vazbu v roce 1976, kdy v ruzyňské a pankrácké věznici strávil téměř půl roku. Uvedla to dnes Česká televize (ČT).

Janíček byl součástí českého undergroundu a v době komunistického totalitního režimu byl perzekvovaný, uvedla předsedkyně soudního senátu Kamila Lamrová. "Je to morální satisfakce, která má ukázat, že ten člověk byl nevinně ve vězení," komentoval verdikt soudu advokát Lubomír Müller.

Komunistická bezpečnost Janíčka zadržela krátce po koncertu v Bojanovicích u Prahy. Po dalším zatýkání vznesl tehdejší prokurátor obžalobu ještě proti 13 lidem, mezi nimiž byli další členové skupiny Vratislav Brabenec a Milan Mejla Hlavsa, básník Ivan Martin Jirous nebo duchovní Svatopluk Karásek.

Janíček je členem skupiny The Plastic People of The Universe od konce 60. let. Hrál v ní na kytaru a klávesy, zpíval a od roku 1973 byl jejím kapelníkem. Za svoji neústupnost vůči komunistickému režimu byli ve vězení také další členové skupiny, při kampani na jejich obranu se zformovala pozdější Charta 77.