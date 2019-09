ČT: Pondělní tripartita o platech a minimální mzdě byla zrušena

Praha - Pondělní jednání tripartity o růstu platů ve veřejném sektoru a o úpravě minimální mzdy bylo zrušeno. Důvodem je prodloužené jednání vlády, po němž se ještě sejde koaliční rada, uvedla dnes pozdě večer Česká televize. Platy ve veřejné správě a službách by se podle ministryně práce Jany Maláčové (ČSSD) měly zvednout aspoň o 5,2 procenta. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) počítá s tříprocentním přidáním. Odborová konfederace žádá ale navýšení o osm, deset a 15 procent podle profesí, odborová asociace by přidala všem 1500 korun.

Odbory chtějí od ledna navýšit minimální mzdu o 1650 korun na 15.000, zaměstnavatelé by přidali nejvýš 700 korun. Maláčová (ČSSD) navrhuje 1350 korun.

Tripartita o růstu platů jednala už před prázdninami. Shodu tehdy nenašla. Odboroví předáci si stěžovali na to, že s nimi vláda o navýšení výdělků nevyjednávala jako v minulých letech a k debatě přizvala rovnou i podnikatele. Ti záměr ministryně financí podpořili.

Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS) požaduje pro učitele 15 procent, pro neučitelské profese a zdravotníky deset procent a pro ostatní osm procent navíc, a to do tarifů, ne do odměn. Usiluje také o zrušení nejnižší platové tabulky pro nejhůř odměňované. Asociace samostatných odborů (ASO) naopak navrhuje přidat všem stejně bez ohledu na jejich pozici, vzdělání a praxi. Schillerová už řekla, že je připravena o takové částce jednat.

Ve veřejném sektoru pracovalo na konci loňska 640.700 lidí - učitelů, hasičů, zdravotníků, úředníků, policistů a dalších profesí. Průměrný plat se dostal na 35.437 korun. Proti roku 2017 se zvedl o 10,8 procenta. Za minimální mzdu pracuje asi 150.000 lidí. Letos v lednu se zvýšila o 1150 korun, tedy o 9,4 procenta.