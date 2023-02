ČT: Podle návrhu MPSV zohlední valorizace důchodů jen část inflace

Praha - Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) navrhuje, aby valorizace důchodů už nezohledňovala celou inflaci, ale jen její dvě třetiny. Nová pravidla by měla platit od ledna příštího roku, a to minimálně další dva roky. Uvedla to dnes Česká televize (ČT). Vláda chce dohodu na zpomalení růstu důchodů oficiálně představit během několika týdnů.

O možné úpravě zákona hovořil ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) již minulý týden. "Budeme připravovat v letošním roce i před celkovým balíkem důchodové reformy materiál, který by měl upravit legislativní podmínky valorizace – ať už řádné, nebo mimořádné. Budeme chtít napravit rozdíly, které vznikají, jinak se nám nůžky mezi níže příjmovými a vysoce příjmovými seniory ještě víc rozevírají," řekl minulou neděli Jurečka.

Důchody se skládají ze dvou částí. Solidární základní výměra je pro všechny stejná a odpovídá deseti procentům průměrné mzdy. Letos činí 4040 korun. V zásluhové procentní části se pak odráží odpracované roky, výše odvodů z výdělků a počet vychovaných dětí. Při mimořádné valorizaci se podle zákona o důchodovém pojištění zvedá procentní díl. Mimořádné přidání následuje pátý měsíc po měsíci, v němž přírůstek indexu cen za sledované období překročí hranici pěti procent. Procentní část se navýší o tolik procent, kolik činí přírůstek.

Pokud by se penze valorizovaly o dvě třetiny inflace, jejich navýšení by tak od ledna příštího roku bylo podle ČT asi o 100 až 200 korun měsíčně nižší, než při současných pravidlech. Záležet ještě bude na výši letošní inflace. V příštím roce by to mohlo znamenat úsporu přes deset miliard korun, o rok později přes 14 miliard Kč.

Opozice zpomalení růstu příjmů důchodců nepodpoří. "Přispívali do sociálního systému, teď se o ně systém má postarat. A ne že v této těžké době sáhneme na tyto příjmy. Nepřijatelné," řekla ČT předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. "My bychom to nepodpořili, protože výsledkem bude, že lidem klesnou reálné důchody," uvedl předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala.

Podle expertů by se ale měla pravidla mimořádných valorizací upravit. Odborníci i někteří politici poukazují na to, že si při mimořádném navyšování důchodů kvůli vysoké inflaci polepší méně lidé s nízkou penzí, kteří zdražování pociťují víc. Kritizovali vládu za to, že nastavení dosud nezměnila. Zmiňovali také velký dopad na rozpočet. Dvě mimořádné valorizace loni zvedly výdaje na penze zhruba o 29 miliard korun. Každý rok se suma zvyšuje.

V minulém roce se důchody zvyšovaly celkem třikrát - řádně v lednu a mimořádně kvůli inflaci v červnu a září. Na tři přidání bylo potřeba navíc téměř 57 miliard korun. Letos se penze zvedaly v lednu. Jurečka tento pátek ČTK řekl, že starobní, invalidní a pozůstalostní penze by se mohly kvůli inflaci v červnu znovu mimořádně zvýšit.

Penzi od České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) pobíralo na konci minulého roku přes 2,84 milionu lidí, z nich 2,37 milionu mělo důchod starobní. Průměrná starobní penze v lednu činila podle ministerstva 19.438 korun. Své důchodové systémy mají pak i resorty vnitra, obrany a spravedlnosti.