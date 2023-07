ČT: Nejvyšší soud potvrdil, že podnikatel Michal Redl je svéprávný

Brno - Zlínský podnikatel Michal Redl, kterého policie označila za hlavu zločinecké skupiny v kauze přezdívané Dozimetr, je svéprávný. Rozhodl o tom Nejvyšší soud a potvrdil tak dřívější rozsudek plzeňského krajského soudu. České televizi (ČT) to sdělil místopředseda Okresního soudu Plzeň–město Jan Špalek. O omezení Redlovy svéprávnosti rozhodoval opakovaně právě plzeňský okresní soud od roku 2008. Důvodem bylo údajné duševní onemocnění.

Dovolání k Nejvyššímu soudu podal Redl v únoru. "Nejvyšší soud v části dovolání odmítl (zejména v otázce nákladů řízení), v části jej zamítl (co do vlastního důvodu)," řekl ČT Špalek. Okresní soud naposledy omezení Redlovy svéprávnosti prodloužil loni v květnu na dalších pět let. Krajský soud ale poté řízení zastavil a omezení zrušil. Okresní soud podle něj překročil lhůtu na rozhodování.

Policie nyní může Redla v kauze Dozimetr trestně stíhat. Je v ní obviněno víc než deset lidí. Policisté tvrdí, že organizovaná skupina systematicky obsadila klíčové pozice v pražském dopravním podniku tak, aby dosazení spřátelení manažeři mohli ovlivňovat výběrová řízení s cílem získat od vítězných firem úplatky. Jedním z obviněných je i někdejší vlivný pražský politik Petr Hlubuček.

Policie bude pokračovat v trestním stíhání Redla i v případu údajného úvěrového podvodu při dovozu pohonných hmot. Podle kriminalistů se ho dopouštěl spolu s podnikatelem Radovanem Krejčířem. Trestní stíhání Redla v kauze kolem firmy M5 bylo před 16 lety přerušeno, protože podle lékařů ho nebyl schopný vnímat. Žalobci si ale nechali vypracovat nové zdravotní posudky, podle kterých je Redl psychicky způsobilý, uvedla ČT na konci června.