ČT: Návrh státního rozpočtu na příští rok neobsahuje výdaje na úsporný tarif

Praha - První návrh státního rozpočtu na rok 2023 nezahrnuje náklady na úsporný tarif. Nejsou v něm zohledněny ani další opatření, kterými chce vláda zmírnit dopady cen energií, uvedla dnes Česká televize (ČT). Náklady na ně přitom kabinet pro příští rok vyčíslil na 50 miliard korun. Návrh ministerstva financí zaslaný kabinetu navrhuje deficit 270 miliard Kč.

Návrh takzvaného úsporného tarifu, který má pomoci domácnostem s vysokými cenami energií, schválila vláda Petra Fialy (ODS) před dvěma týdny. Peníze nutné na jeho pokrytí ale v návrhu rozpočtu na příští rok nejsou. Další priroty kabinetu Petra Fialy (ODS), jako je valorizace důchodů nebo navýšení výdajů na obranu, přitom návrh obsahuje, uvedla televize.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) nechtěl návrh blíže komentovat. "Návrh státního rozpočtu ČR na rok 2023 a střednědobý výhled na léta 2024 a 2025 bude upraven podle výsledků jednání vlády, vč. doplnění priorit vlády (úsporný balíček, růst platů apod.)," napsal ČT.

Ministr průmyslu a hospodářství Jozef Síkela (za STAN) televizi řekl, že si není vědom že by úsporný tarif nebyl do návrhu rozpočtu zahrnut. Podle vicepremiéra a ministra vnitra Víta Raukšana (STAN) vláda s úsporným tarifem na příští rok stále počítá. Šéf resortu práce a sociálních věci Marian Jurečka (KDU-ČSL) řekl, že kabinet tarif do rozpočtu dopíše. Klíčová jednání podle něj budou v příštích týdnech.

Nezapočtení nákladů na úsporný tarif do návrhu rozpočtu považuje bývalá ministryně financí Alena Schillerová z opozičního hnutí ANO za nekompetentnost ministra financí.

Takzvaný úsporný tarif schválila vláda 24. srpna. Průměrná výše podpory s energiemi bude celkem zhruba 15.000 korun, letos z toho dostanou domácnosti asi 4000 korun. Úsporný tarif je určen pro domácnosti. Celková výše pomoci kombinuje příspěvek skrze úsporný tarif a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energií, který činí 599 korun za každou megawatthodinu elektřiny. Odpouštění poplatku za obnovitelné zdroje se týká nejenom domácností, ale také firem či organizací.

Schodek státního rozpočtu by příští rok mohl podle prvního návrhu ministerstva financí dosáhnout 270 miliard korun. Proti vládou schválené novele rozpočtu na letošní rok je deficit nižší o 60 miliard korun. Návrh počítá s příjmy 1,749 bilionu Kč a výdaji 2,019 bilionu Kč.