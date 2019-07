ČT na podzim připomene rok 1989 dokumentem Třicet svobodných

Praha - Výročí listopadových událostí Česká televize (ČT) na podzim připomene například dvoudílným dokumentem Třicet svobodných. Jako mluvčí v něm vystoupí například Marta Kubišová, Michal Kocáb nebo generál Petr Pavel. Autoři dokumentu se snaží analyzovat 30 let od roku 1989 a hledat mimo jiné odpověď na to, proč ve společnosti panuje značné napětí a nespokojenost. Novináře o tom dnes informoval generální ředitel České televize Petr Dvořák.

"Rozdělená společnost není českou specialitou, stejným problémům čelí mnoho demokratických zemí. I to je tedy demokracie a svoboda. Náš dokument by měl dokázat, nebo aspoň naznačit, že k tak velké skepsi nemají Češi důvod," uvedl autor námětu a dramaturg Josef Albrecht.

"Jako mluvčí jsme vybrali reálné svědky událostí a jejich dnešní hodnocení tehdejších událostí je pro nás důležité. Řada z nich se třeba rozčarovala a mentálně se přidala na druhou stranu," řekl ČTK scenárista dokumentu Třicet svobodných Jefim Fištejn.

Osudy a příběhy poznamenané převratem v roce 1989 zaznamenává také šestnáctidílné pokračování Příběhů 20. století II.

Nadcházející podzimní sezónu představí ČT také pokračování oblíbených pořadů jako Herbář nebo Co naše babičky uměly a na co jsme my zapomněli. Vedle televizních premiér nových Manželských etud připomene státníka Edvarda Beneše, francouzského paleontologa Joachima Barrandeho, výtvarníka Jiřího Trnku nebo zpěváka a skladatele Jiřího Suchého. Snímek Olgy Sommerové o legendě Semaforu zamíří v září do kin. "Mým cílem bylo vytvořit film o životní cestě muže, který kromě toho, že svoje nadání zasvětil divadelní a písňové tvorbě, žil také svůj osobní a občanský život. Chci ho představit nejenom jako komika, ale i jako člověka, který se musel poprat s nepřízní režimu i osudu," sdělila k dokumentu dokument Jiří Suchý - Lehce s životem se prát režisérka Sommerová.

Pod drobnohledem Petera Kerekese skončil podnikatel Tomáš Baťa. Bratři Cabani se zase zaměřili na Marii Terezii. Z cestovatelských dokumentů ČT uvede nové díly Bedekru zaměřené na oblast Beneluxu, cyklus Kiwiland představující Nový Zéland pohledem redaktorky Karolíny Kočí nebo seriál Trabantem z Indie až domů, který několikaleté putování žlutých automobilů uzavře. Společně s doktorem Zdeňkem Susou a zpěvákem Matějem Ruppertem se milovníci piva vydají po chmelových stopách celého Česka. Olga Špátová dokončila dokument Jednou skautem, navždy skautem.

ČT podle generálního ředitele Dvořáka za loňský rok do vysílání připravila přes 1200 dokumentárních filmů nebo cyklů a na řadě projektů, například na filmu o Tomáši Baťovi nebo Jiřím Trnkovi, spolupracovala se zahraničními koproducenty.