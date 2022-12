ČT kvůli Nově přesunula prezidentskou superdebatu na neděli 8. ledna

Praha - Česká televize posunula svou předvolební superdebatu všech prezidentských kandidátů ze čtvrtka 12. ledna na neděli 8. ledna. Důvodem je kolize původního termínu s debatou na komerční Nově. Uvedla to dnes v tiskové zprávě. Debatu před prvním kolem volby odvysílá ČT1 a zpravodajská ČT24 v neděli od 20:00 hodin večer. Hostit ji bude Národní muzeum.

Vzhledem k tomu, že komerční televize podle ČT odmítly variantu národní prezidentské debaty a TV Nova naplánovala svoji debatu několika vybranými kandidáty na stejný termín, na jaký byla avizována superdebata ČT, diváci by přišli o možnost sledovat v ČT společnou diskuzi všech kandidátů.

"V České televizi si velmi dobře uvědomujeme celospolečenský význam a závažnost prezidentské volby, proto odmítáme z předvolebních debat dělat souboj vysílatelů. Pro nás je naopak důležité to, abychom zajistili co nejlepší informační servis pro diváky a nezasahovali nijak do předvolebních kampaní. To jsou důvody, proč přesouváme debatu před prvním kolem voleb na nedělní večer," uvedl generální ředitel České televize Petr Dvořák.

TV Nova plánuje ve čtvrtek 12. ledna v podvečer a večer dvě debaty, každou se čtyřmi kandidáty podle preferencí v průzkumech. Prima plánuje dvě diskuze vždy na středy 4. a 11. ledna a duel před druhým kolem 25. ledna. Český rozhlas chystá debatu na páteční poledne 13. ledna.

Předvolební debaty České televize se historicky vždy z hlediska sledovanosti řadily k nejvyhledávanějším pořadům celého roku na všech televizích. Poslední Prezidentský duel se s 2,7 miliony diváků stal nejen nejsledovanějším pořadem roku na celém TV trhu, ale i nejsledovanější politickou debatou v historii měření sledovanosti.

Podle nejnovějšího průzkumu společnosti Kantar CZ se většina obyvatel Česka shoduje, že předvolební debaty v ČT jsou klíčové pro jejich finální volbu. Diváci jim přisuzují výrazně větší vliv na volební rozhodování než v případě diskuzí vysílaných na komerčních stanicích, a to v poměru 67 procent ku 19, uvedla ČT.