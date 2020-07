ČT: Koalice má v létě projednat zrušení superhrubé mzdy

Praha - Vládní koalice ANO a ČSSD by měla v létě prodiskutovat zrušení superhrubé mzdy, uvedla dnes Česká televize (ČT). Premiér Andrej Babiš (ANO) podle ní počítá s účinností od ledna příštího roku, kabinet by mohl návrh předložit v září. Předseda vlády chce prosazovat ambicióznější možnost, než vyplývá z programového prohlášení vlády, v rozhovoru s ČT hovořil o potenciálním snížení nebo zrušení sociálních odvodů pro zaměstnance. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) ČT řekla, že zrušení sociálního pojištění teď "na stole není".

Po zrušení superhrubé mzdy by měly zaměstnancům stoupnout čisté příjmy. Nyní mzdy a platy zaměstnanců podléhají sazbě daně z příjmů 15 procent, ale do základu se započítává i sociální a zdravotní pojistné odváděné zaměstnavatelem. V případě zrušení superhrubé mzdy by se podle dřívějšího vyjádření Schillerové zavedla daň 19 procent. Nyní je podle ní efektivní zdanění pro zaměstnance 20,1 procenta.

"Budu prosazovat, aby zrušení superhrubé mzdy nebylo jenom podle programového prohlášení vlády, ale ještě ambicióznější," řekl Babiš ČT. Uvažuje o snížení či zrušení sociálního pojištění, diskutovat o tom chce v koalici a v Národní ekonomické radě vlády (NERV). Pro snížení sociálních odvodů by podle ČT byla koaliční ČSSD nebo někteří zástupci opozice.

Vládní koalice debatu o superhrubé mzdě v lednu odložila do projednávání návrhu rozpočtu na příští rok. Podle předběžných propočtů by výpadek rozpočtu po zrušení superhrubé mzdy představoval 25 miliard korun.

Zrušení superhrubé mzdy podporuje a prosazuje například opoziční ODS. Samostatný návrh předložila již dříve ve Sněmovně, neúspěšně se ho pokoušela vložit v roce 2018 do tehdy projednávaného daňového balíčku.