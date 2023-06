ČT: Kauzu těžby kamene v Lánech kolem Baláka bude řešit Nejvyšší soud

Praha - Kauzu těžby kamene v Lánech kolem bývalého šéfa lesní správy Miloše Baláka bude řešit Nejvyšší soud. Balák nesouhlasí s rozhodnutím odvolacího soudu, který mu potvrdil peněžitý trest a zákaz činnosti. Uvedla to dnes Česká televize. Soud letos v březnu pravomocně potvrdil Balákovi za porušení povinností při správě majetku peněžitý trest 870.000 korun a dvouletý zákaz činnosti. Balák již tehdy avizoval, že podá dovolání.

Případ se týká těžby kamene v lánské oboře. Balák byl odsouzený už loni v jiné lánské kauze, a to za ovlivnění dvousetmilionové zakázky. Tehdejší prezident Miloš Zeman mu ale udělil milost a Balák zůstal v čele příspěvkové organizace Kanceláře prezidenta republiky až do konce loňského roku.

Středočeský krajský soud zamítl v březnu jak odvolání Baláka, tak i státního zástupce, který usiloval o přísnější trest včetně dvouleté podmínky. "Jsme přesvědčeni o tom, že soud prvního stupně potrestal pana obžalovaného mírněji, ale ne nepřiměřeně mírně. Proto jsme se rozhodli, že do rozsudku nezasáhneme," odůvodnil usnesení předseda odvolacího senátu Ladislav Koudelka. "Pan Balák je v podstatě osobou bezúhonnou a je tak na něj nutno pohlížet. Tresty, které mu byly uloženy, tak podle našeho názoru co do přísnosti postačují," vysvětlil následně novinářům.

Podle rozsudku podepsal Balák v roce 2015 vědomě nevýhodnou smlouvu na prodej kamene, který prodal firmě Energie - stavební a báňská (ESB) výrazně levněji, než byla jeho tržní cena. Přitom měl před podpisem k dispozici odborné posouzení ceny kameniva. Státu způsobil škodu ve výši zhruba 1,6 milionu korun. Balák vinu popírá, kauzu už dříve označil za vykonstruovaný politický proces.