ČT: Duka a jeho právník se kvůli kontroverzním hrám obrátí na Ústavní soud

Praha - Kardinál Dominik Duka a jeho právník Ronald Němec podají ústavní stížnost proti rozhodnutí soudů, že nemají nárok na omluvu za zásah do svých osobnostních práv, údajně způsobených uvedením dvou her na festivalu Divadelní svět Brno. České televizi to potvrdil advokát Němec. Obě představení provokativní formou zobrazovala některé křesťanské symboly a kritizovaly římskokatolickou církev a západní pohled na muslimský svět. Podle dubnového rozsudku Nejvyššího soudu však nešlo o diskriminaci křesťanů ani zásah do práva na svobodu vyznání.

Žaloba se týkala her režiséra Olivera Frljiče Prokletí a Naše násilí a vaše násilí uvedených v Brně v květnu 2018. První z nich tematizuje zneužívání dětí kněžími a zahrnuje například náznak orálního sexu na soše papeže Jana Pavla II. Hra vyvolala pobouření také při uvádění v Polsku a Chorvatsku. Druhá hra kriticky hodnotí vztah západní společnosti k muslimskému světu a obsahuje například scénu, kdy herec sestoupí z kříže a předstírá znásilnění muslimské ženy.

Před uvedením hry Naše násilí a vaše násilí se u divadla shromáždily stovky protestujících. Asi 20 lidí pak představení přerušilo vstupem na jeviště, odešli až po intervenci policie. Divadelníci pak hru dohráli za podpory diváků, kteří v hledišti zbyli.

Duka a jeho právník Němec, který se k žalobě připojil, žádal omluvu po Národním divadle Brno, které festival pořádalo, a Centru experimentálního divadla, na jehož scéně se představení hrála. Zástupci divadel poukazovali na to, že Duka ani Němec nebyli v představeních zobrazeni ani se jich neúčastnili jako diváci.

Žalobu nejprve zamítl Městský soud v Brně. Duka s Němcem neuspěli ani s odvoláním ke Krajskému soudu v Brně. Brněnské soudy ve svých rozhodnutích zdůrazňovaly svobodu slova a uměleckého projevu, stejně jako to, že obě představení nastolovala důležitá témata.

Letos v dubnu zamítl dovolání Duky a jeho právníka Nejvyšší soud. Pokud chtěl kardinál vyjádřit rozhořčení nad obsahem her, mohl aktivně vystupovat na veřejnosti a využít autoritu svého úřadu, naznačil soud v rozhodnutí, jež zpřístupnil na úřední desce. Podle soudu také nelze tvrdit, že hry pohoršily všechny křesťany.