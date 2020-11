ČT:D uvede 17. listopadu oscarového kandidáta Fany a pes

Praha - Animovaný snímek Fany a pes, který pro děti srozumitelným způsobem popisuje události podzimu 1989 a pád komunismu v bývalé Německé demokratické republice, uvede 17. listopadu televize ČT:D. Příběh dvanáctileté Fany, její kamarádky Sophie a psa Sputnika, na jehož vzniku se podílel i český koproducent Martin Vandas, mohou zájemci zhlédnout také on-line. Na tuzemských stránkách filmu jsou k dispozici zábavnou formou zpracované edukační materiály. ČTK o tom za tvůrce informovala Johana Turnerová.

Koprodukční snímek vstoupil do evropských kin loni u příležitosti 30. výročí pádu komunismu ve východní Evropě. V České republice měl premiéru 9. listopadu v den pádu Berlínské zdi. Mezi jeho úspěchy patří nominace na Oscara za Německo v kategorii neanglicky mluvený film. Dále příběh režisérů Ralfa Kukuly, Matthiase Bruhna získal cenu Zlatý vrabčák z nejstaršího německého festivalu filmů pro děti či cenu Evropské dětské filmové asociace.

Hlavním postavám v české verzi propůjčili hlasy Aňa Geislerová, Marek Daniel, Richard Genzer, Eliška Jirotková a další. "Jsem šťastný, že vznikl tento film. Rodiče budou mít odrazový můstek, aby dětem vysvětlili, co se v těch zlomových letech stalo a jak fungoval komunistický režim. Mám radost, že jsem mohl v češtině obdařit postavu otce Klause svým hlasem," uvedl Marek Daniel.

Českým koproducentem filmu je vedle partnerů z Německa, Lucemburska a Belgie společnost MAUR Film. Česká strana zajišťovala pro projekt klíčovou animaci a nahrávání originální hudby lucemburského skladatele Andrého Dziezuka v Praze. Hudba vznikla ve studiu České televize pod vedením Petra Pýchy s hudebníky FILMharmonic Orchestra.

Námět vychází ze stejnojmenné knihy Hanny Schottové. Vypráví o holčičce, která na podzim 1989 hledá svoji kamarádku Sophii. Ta jí na prázdniny svěřila svého psa, emigrovala ale s rodiči do tehdejšího západního Německa a malá Fany neví, jak jí psa vrátit. Fany zavede její úsilí do víru začínajících pravidelných demonstrací i do konfliktů se školou. "Film líčí velký, neuvěřitelný, napínavý, emocionální a místy i velmi zábavný příběh. Aby zůstal zachován i pro následující generace, musí být dál vyprávěn jako dobrá pohádka. Jenže tentokrát nejde o pohádku - skutečně se to stalo," sdělil režisér Bruhn.

Snímek zachycuje také události v Praze, kde se od září 1989 začali na západoněmecké ambasádě shromažďovat žadatelé o azyl z NDR. Podle producenta Vandase podobně náročný film čeští animátoři nedělali 30 let.