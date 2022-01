ČT bude letos hospodařit s 7,17 miliardy Kč, o 235 milionů meziročně víc

Praha - Česká televize bude letos hospodařit s výnosy a náklady 7,17 miliardy korun, což je o 235 milionů víc než byl loňský rozpočet. Výběr koncesionářských poplatků má letos stoupnout o 30 milionů na 5,69 miliardy Kč a podnikatelská činnost vynese 901,5 milionu Kč, tedy o 78,4 milionu korun více. Vyplývá to z návrhu, který dnes schválila Rada ČT na svém zasedání.

Rada zvažovala odklad schvalování rozpočtu o měsíc, protože jej chtěla sladit s dlouhodobými podnikatelskými plány. Ty musí vedení televize upravit, protože po schválení novely zákona o DPH loni na podzim si ČT bude moci další tři roky nárokovat odpočet DPH na vstupu.

Podle generálního ředitele Petra Dvořáka by se ale v případě odkladu rozpočtu management dostal do nepříjemné situace, protože by nemohl například zadávat výrobu pořadů, na kterou je letos určeno 2,35 miliardy Kč. "Posouvání rozpočtu je nezodpovědné a staví nás do velmi nekomfortní situace," uvedl během jednání rady.

ČT letos plánuje zvýšení mzdových nákladů o 112 milionů na 2,337 miliardy korun. Mzdy by měly vzrůst zhruba o 3,5 procenta. Investice 380 milionů budou o 65 milionů nižší než loni, loňský objem navýšil přesun některých investic z roku 2020.

Čerpání z fondu koncesionářských poplatků, který vedle výběru poplatků v daném roce obsahuje i nevyčerpané prostředky z minulosti, se má letos zvýšit o 176 milionů na 6,236 miliardy Kč.

Rada naopak o měsíc odložila projednávání dlouhodobých plánů na roky 2022 až 2024. V těch vedení ČT mimo jiné počítá s vybudováním nové budovy zpravodajství na Kavčích horách za zhruba 350 milionů korun. Výstavba by měla trvat dva až tři roky a po přípravě v letošním roce by začala zřejmě příští rok. Investici má umožnit právě prodloužení výjimky na vyšší odpočet DPH.

Prezident Miloš Zeman loni v září podepsal zákon, podle něhož Česká televize a Český rozhlas budou moci využívat širší nároky na odpočet DPH do konce roku 2024. Jinak by tato možnost skončila se závěrem loňského roku a obě instituce by letos přišly celkem asi o 420 milionů korun.

Ustanovení se do zákona dostalo v roce 2017. Umožnilo ČT a ČRo využívat nároky na odpočty DPH ve stejném rozsahu jako komerční stanice. Veřejnoprávní televize i rozhlasy neměly dříve nárok na odpočet daně ze zboží a služeb fakturovaných jejich dodavatelem s daní na výstupu, které nakoupily pro svůj provoz a výrobu pořadů. Například ČT odvedla v roce 2015 podle své výroční zprávy do státního rozpočtu 593 milionů korun na DPH, a to bez nároku na odpočet.