ČT art zahájí podzimní program přenosem Kytice

Praha - Novou sezonu odstartuje ČT art 30. srpna přímým přenosem úspěšné inscenace Kytice z Národního divadla (ND). Podzimní program doplní dokumenty o Michalu Prokopovi, Josefu Spejblovi a Jiřím Černém. Součástí zářijového programu bude Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha, který se letos uskuteční od 23. do 26. září. V premiéře uvede snímky o dlouholeté primabaleríně ND Tereze Podařilové nebo o operním pěvci Pavlu Černochovi. Novináře o tom dnes informoval výkonný ředitel ČT art Tomáš Motl.

"Letošní jarní sezona se stala nejsledovanějším půlrokem v historii ČT art a tento trend divácké přízně si držela stanice i v létě. Je to příjemná startovací pozice do dalšího roku jeho existence, ovšem zároveň i pozice, která zavazuje," uvedl Motl.

Za mimořádným ohlasem Kytice stojí podle režiséra Martina Kukučky z tandemu SKUTR vedle Erbenova textu, scénografie, kostýmů, choreografie a hudby také výrazné herecké obsazení s Ivou Janžurovou nebo Františkem Němcem. "Nad tím vším je cítit, jak si nejstarší generace herců podává ruku s nejmladšími členy souboru divadla. Několikrát se stalo, že představení působilo skoro až jako obřad v kostele. Doufám, že z Kytice je cítit, že ji bereme vážně, nebojujeme s ní, ale naopak je zde určitý zdravý respekt," řekl.

První zářijové dny dále nabídnou v televizní premiéře koncerty Pink Floyd, Queen s Adamem Lambertem nebo Hanse Zimmera, portrét českého hudebního kritika Jiřího Černého a zesnulého amerického herce Patricka Swayzeho. Dále předávání knižních cen Magnesia Litera, zahajovací koncert Dvořákovy Prahy, ale i film Cirkus Rwanda o spolupráci českého Cirku La Putyka s africkým spolkem Future Vision Acrobat.

Od 13. září se na televizní obrazovky vrátí Doupě Mekyho Žbirky, do kterého si populární slovenský zpěvák tentokrát pozve Michala Hrůzu, Katku Knechtovou nebo skupinu Mňága a Žďorp. Nové hosty přivítá už počtvrté jazzman Rudy Linka. Mezi pozvanými nechybí Václav Neckář, Lenka Filipová nebo Dan Bárta.

Osobnostem se bude věnovat ČT art i v samostatných dokumentech. Připomenou skladatele vážné hudby Leoše Janáčka, současné hudebníky Luboše Pospíšila a Michala Prokopa nebo jednu z nejznámějších loutkových postav Josefa Spejbla. "Jubileum Josefa Spejbla odráží a reflektuje sto let naší republiky. V důležitých milnících naší historie se ocitala i jeho postava. Byl tu s námi a dějiny s ním. Tento fakt jsme podpořili i v samotném dokumentu," podotkla režisérka Adéla Sirotková, která je podepsaná i pod snímkem Ladislav Lábus - architekt empatie.

Výročí 250 let od narození Ludwiga van Beethovena připomene devět projektů zahrnující výpravné životopisné drama, dokument o nejslavnější symfonii všech dob a několik klavírních koncertů. Milovníci divadla se mohou těšit na drama Pan Halpern a pan Johnson z repertoáru Divadla Ungelt nebo hru Smíření ostravské Komorní scény Aréna. Osud mladé talentované brněnské skladatelky a dirigentky Vítězslavy Kaprálové představí záznam Vitka z Divadla Husa na provázku.

