ČSÚ zveřejní první odhad vývoje ekonomiky ve třetím čtvrtletí

Praha - Český statistický úřad dnes zveřejní první předběžný odhad vývoje ekonomiky ve třetím čtvrtletí. Podle odhadů ekonomů růst ekonomiky ve třetím čtvrtletí mírně zpomalil na 2,7 procenta meziročně a 0,4 procenta mezičtvrtletně.

Ve druhém čtvrtletí ekonomika podle posledních dat ČSÚ stoupla meziročně o 2,8 procenta a mezičtvrtletně o 0,7 procenta.

"V souhrnu by měla ve třetím čtvrtletí ekonomika začít mírně zpomalovat a pokud nedošlo k růstu investic do zásob, tak by zpomalení mohlo být výraznější. S ohledem na Německo nacházející se na hraně recese by to nemělo být velkým překvapením," uvedl ekonom Komerční banky Michla Brožka.