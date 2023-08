ČSÚ zveřejní informace k turistice a tržbám za služby ve druhém čtvrtletí

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) dnes bude informovat o tom, jak se ve druhém čtvrtletí letošního roku vyvíjel cestovní ruch. Zveřejní také údaje k tržbám za služby. V prvním čtvrtletí počet ubytovaných hostů v Česku nedosáhl na úroveň z roku 2019 před koronavirovou pandemií, proti loňsku byl ale o třetinu vyšší. Poskytovatelům služeb v prvním čtvrtletí meziročně klesly tržby o 0,1 procenta, zatímco v předchozích sedmi čtvrtletích rostly.

Hotely, penziony a kempy v Česku v letošním prvním čtvrtletí přivítaly 3,8 milionu hostů, z toho 2,1 milionu bylo domácích turistů a zahraničních hostů přijelo 1,7 milionu. Ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2019 bylo návštěvníků zhruba o 200.000 méně, hosté z ciziny přitom převažovali.

Mezi nejnavštěvovanější kraje patřily v prvním čtvrtletí 2023 kromě Prahy a Karlovarského kraje také kraj Královéhradecký a Liberecký. V hlavním městě se počet ubytovaných turistů meziročně zvýšil o 78 procent na 1,35 milionu. Nejvíce hostů ze zahraničí, zhruba 438.200, přijelo do Česka stejně jako v minulosti z Německa. Následovali návštěvníci ze Slovenska, kterých se ubytovalo 154.360, a na třetím místě skončilo Polsko se zhruba 133.080 turisty.

Co se týče tržeb za služby, ty se od začátku ledna do konce března meziročně snížily hlavně v dopravě a skladování, a to zhruba o 3,6 procenta. Naopak nejvíce se dařilo ubytování, stravování a pohostinství, když tam tržby za první tři měsíce proti loňsku stouply o 9,1 procenta, uvedl ČSÚ. Ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím roku 2022 v prvním čtvrtletí rostly tržby pouze v odvětví profesních, vědeckých a technických činností a oblasti informačních a komunikačních činností.

Tržby ve službách meziročně rostly nepřetržitě od druhého čtvrtletí roku 2021, pokles přišel v prvních třech měsících letošního roku. Roky 2020 a 2021 negativně poznamenala restriktivní opatření kvůli epidemii covidu-19.