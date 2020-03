ČSÚ zveřejní data o vývoji veřejných financí za loňský rok

Praha - Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o vývoji veřejných financí za loňský rok. Podle říjnových čísel úřadu činil předloni přebytek veřejných financí 1,1 procenta hrubého domácího produktu a veřejný dluh 32,6 procenta. Podle pravidel EU by se neměly dostat veřejné finance do deficitu většího než tři procenta HDP a dluh by neměl přesáhnout 60 procent HDP.

Podle údajů Eurostatu byl dluh ČR předloni čtvrtý nejnižší v EU, přičemž průměr EU byl zhruba 80 procent HDP. V případě veřejných financí měla ČR šestou nejlepší hodnotu v EU.

Ve Fiskálního výhledu, který zveřejnilo MF loni v listopadu, by měly za loňský rok veřejné finance skončit v přebytku 0,3 procenta HDP a dluh by měl být 31,2 procenta HDP. Odhady MF zopakovalo i v lednové makroekonomické predikci.

Zveřejněná čísla jsou součástí notifikace vládního deficitu a dluhu, které předkládá Evropské komisi každá členská země EU dvakrát za rok.

Pro letošní rok lze čekat výraznější zhoršení hospodaření státu kvůli dopadům šíření koronaviru. MF například zvýšilo schodek letošního rozpočtu ze 40 na 200 miliard korun. Zároveň počítá letos s poklesem ekonomiky o 5,1 procenta.

Notifikační tabulka deficitu a dluhu vládních institucí, Česká republika, 2015-2018

Jednotka Rok 2015 2016 2017 2018 Saldo hospodaření sektoru vládních institucí mil. Kč -28.260 34.274 78.765 58.396 Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí mil. Kč 1,836.255 1,754.883 1,749.532 1,734.720 Hrubý domácí produkt (HDP), běžné ceny mil. Kč 4,595.783 4,767.990 5,047.267 5,328.738 Saldo hospodaření sektoru vládních institucí v % HDP % -0,61 0,72 1,56 1,10 Konsolidovaný hrubý dluh sektoru vládních institucí v % HDP % 39,96 36,81 34,66 32,55

Zdroj: ČSÚ