ČSÚ zveřejní data o vývoji prosincové inflace a průměrné inflaci za celý rok

Praha - Český statistický úřad dnes zveřejní údaje o prosincové inflaci a o průměrné míře inflace za celý rok 2021. Podle odhadů analytiků meziroční inflace v prosinci stoupla na průměrných 6,6 procenta z šesti procent v listopadu. Tomu odpovídá průměrná míra inflace za celý loňský rok 3,8 procenta, tedy nejvyšší od roku 2008. Tahounem růstu byly podle ekonomů v prosinci ceny potravin a bydlení, růst byl ale podle nich znatelný napříč téměř celým spotřebním košem.

"Cenové tlaky by měly být i v prosinci víceméně plošné. Počítáme se zdražením zboží i služeb," uvedl analytik Raiffeisenbank David Vagenknecht. Hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler upozornil, že prosincová inflace bude stále ovlivněna odpuštěním DPH u plynu a elektřiny, což bude z meziroční inflace odečítat kolem 1,5 procentního bodu. "Bez tohoto efektu by tak již samotná listopadová inflace nebyla šest procent, ale kolem 7,5 procenta a prosincová inflace by po očištění o tento efekt byla blízko osmi procentům," uvedl.