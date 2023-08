ČSÚ zlepšil odhad sklizně na 7,123 milionu tun obilovin

Praha - Zemědělci letos sklidí 7,123 milionu tun obilovin. Vyplývá to z druhého odhadu sklizně, který dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Proti červnovému odhadu se očekávaná sklizeň zvýšila o 168.000 tun. Letošní předpokládaná úroda je však o 446.000 tun horší než loni, což je pokles o 5,9 procenta. Nevymyká se však pětiletému průměru, proti němuž je vyšší o 0,1 procenta. ČSÚ zároveň předpokládá lepší úrodu řepky, které by se mělo sklidit podle odhadu 1,215 milionu tun, což je narůst o 4,1 procenta.

"I když je odhad optimističtější než před měsícem, kvůli meziročně slabšímu hektarovému výnosu je předpokládaná úroda zatím menší než v loňském nadprůměrném roce. Už i tak opožděné žně ještě zpomalil vytrvalý déšť, který ohrožuje také kvalitu zrna," uvedl ředitel odboru statistiky zemědělství a lesnictví, průmyslu, stavebnictví a energetiky Radek Matějka. ČSÚ očekává hektarový výnos obilovin 5,71 tuny na hektar, oproti loňsku o 2,1 procenta nižší. Výnos řepky se proti červnovému odhadu mírně snížil na 3,2 tuny na hektar.

Nejrozšířenější plodiny, tedy ozimé pšenice, se podle odhadu sklidí 4,734 milionu tun. Oproti loňskému roku je to o 205.000 tun méně, což odpovídá poklesu o 4,2 procenta. U jarní pšenice se očekává o téměř 39 procent horší úroda, která by měla dosáhnout 153.000 tun.

Jarního ječmene se podle odhadu sklidí 965.000 tun, což je pokles o 14,3 procenta oproti loňského roku. Ozimého ječmene se podle ČSÚ sklidí 781.000 tun, což je meziročně o čtyři procenta více. U ozimého ječmene jsou také podle posledních zpráv ministerstva zemědělství práce na polích prakticky u konce.

Tritikale by se mělo podle odhadu ČSÚ sklidit 205.000 tun (pokles o 1,3 procenta), ovsa by měli podle ČSÚ zemědělci sklidit 148.000 tun (meziročně o 11,6 procenta méně) a sklizeň žita by měla klesnout o 6,5 procenta na 120.000 tun.

Úroda máku by letos měla být o 14,2 procenta horší než minulý rok, celkem 19.000 tun. Oproti pětiletému průměru je očekávaná úroda nižší téměř o pětinu.