ČSÚ: Zisk zemědělství loni vzrostl meziročně o 5,8 pct na 27,9 miliardy Kč

Praha - Zisk českého zemědělského sektoru - takzvaný podnikatelský důchod - loni vzrostl meziročně o 5,8 procenta na 27,9 miliardy Kč. Produkce se zvýšila o 19 procent na téměř 200 miliard. Vyplývá to z odhadů, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Zemědělský svaz ČR v tomto týdnu uvedl, že zemědělským podnikům v ČR loni stoupl zisk o 142 procent na 22 miliard korun. Upozornil ale na to, že tento výsledek nelze zaměňovat s podnikatelským důchodem, který kromě zisku započítává také prostředky na investice nebo mzdy. Údaje, se kterými pracuje svaz, vychází z hospodářských výsledků po zdanění.

Rostlinná produkce se loni podle ČSÚ zvýšila o 16,5 procenta na 120,8 miliardy korun. Živočišná produkce pak vzrostla o 23 procent na 66,1 miliardy Kč. "Nárůst rostlinné i živočišné produkce ovlivnily především vyšší ceny zemědělských výrobců," uvedli statistici.

K navýšení produkce pšenice o 33,2 procenta, ječmene o 44 procent a řepky o 32,6 procenta přispěla vedle cenového vývoje i jejich dobrá úroda. V živočišné výrobě se zvýšila produkce skotu o 29 procent, prasat o 17,8 procenta, drůbeže o 21 procent, mléka o 24,7 procenta a vajec o 13 procent. "Meziročně se v zemědělských podnicích zvýšila výroba jatečného skotu, jatečné drůbeže a mléka, nižší však byla výroba jatečných prasat a vajec," sdělil ČSÚ.

Významně stoupaly také náklady. Nejvyšší nákladovou položkou je takzvaná mezispotřeba, která je z největší části tvořena spotřebou krmiv a energií. Loni stoupla o 22,5 procenta na 132,1 miliardy Kč. Mzdové náklady se zvýšily o 7,6 procenta a předepsané pachtovné a ostatní nájemné z nemovitostí byly vyšší o 13,5 procenta.

Zemědělský svaz ČR tento týden uvedl, že v zemědělství v Česku podniká téměř 30.000 fyzických a právnických osob, které zaměstnávají přes 97.000 lidí v přepočtu na plné úvazky.

Podle svazu se české zemědělství dostalo do zisku po vysoce ztrátových 90. letech zhruba od roku 2000. Situace se poté zlepšila se vstupem ČR do EU v roce 2004 a evropskými dotacemi. Podle svazu celé odvětví vykazuje solidní rentabilitu posledních deset let, kdy se zisk zemědělství pohyboval kolem 11 miliard Kč.