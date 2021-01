ČSÚ zahájí od února informační kampaň k letošnímu sčítání lidu

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) zahájí od února informační kampaň, která by měla obyvatele Česka připravit na letošní sčítání lidu a přesvědčit je, aby údaje zadávali přes internet. On-line formuláře nebudou muset ale vyplňovat jen sami, budou to za ně moci udělat třeba jejich blízcí. Připravují se také pokyny pro sčítací komisaře, aby i jejich práce v terénu byla "co nejvíce bezkontaktní". ČTK to řekl předseda ČSÚ Marek Rojíček. Sčítání má začít 27. března v 0:00. Podle průzkumu se chtějí on-line sečíst asi tři pětiny lidí. Při posledním cenzu před deseti lety to byla čtvrtina.

On-line část letošního sčítání by měla trvat do 9. dubna. Poté by se do 11. května sbíraly údaje v terénu. Vyrazit by do něj mělo 11.000 sčítacích komisařů. Vicepremiér a šéf krizového štábu Jan Hamáček (ČSSD) minulý týden řekl, že kvůli epidemické situaci ministerstvo zdravotnictví posoudí, zda by nebylo vhodné sčítání odsunout. ČSÚ upřesnil, že podle zákona je možný posun až o 30 dnů.

Připravovanou kampaň, která začne od února, tvoří mimo jiné spoty. Informace se objeví v různých médiích. "Budeme vytvářet povědomí o sčítání a potom budeme přesvědčovat respondenty, aby se sečetli bezpečně nejrychleji on-line prostřednictvím elektronického sčítacího formuláře," popsal ředitel odboru komunikace ČSÚ Michal Novotný.

Nebude ale nutné, aby svůj elektronický formulář vypisoval každý sám. "To, co chceme zdůraznit, je, že lidé nemusí sečíst jen sebe, ale i další členy své domácnosti, případně další lidi, kteří je požádají o pomoc, protože třeba nemají přístup k informačním technologiím a nejsou v nich zběhlí. Je to možné a my s tím počítáme. Je to forma, jak udělat sčítání maximálně bezpečně a co nejvíc omezit terénní došetření," uvedl Rojíček.

Očekává, že by po kampani mohl podíl zájemců o on-line sčítání vzrůst. "Víme, že v ideálním případě by se on-line dokázalo sečíst až 88 procent lidí, kteří mají nějaký přístup k počítači," podotkla mluvčí sčítání Jolana Voldánová. Podle ní by děti mohly třeba pomoci rodičům či prarodičům. "Stačí k tomu znát potřebné údaje, kterých není zase tolik, aby lidi s jejich souhlasem mohl sečíst někdo jiný," dodala mluvčí.

Podle Novotného dva týdny před začátkem sčítání začne fungovat také kontaktní centrum. V provozu bude od 12. března. Jeho pracovníci budou odpovídat na dotazy po telefonu, přes e-mail i v živém chatu. Na webu sčítání bude také chatbot.

Sčítací komisaře by měla zajistit Česká pošta. S ní ČSÚ řeší instrukce pro sběr dat v terénu. "Bavíme se nyní o tom, jak můžeme postupy nastavit tak, aby byly co nejvíce bezkontaktní. Řešíme, aby pravidla byla nastavena tak, aby míra kontaktnosti byla zcela minimální," uvedl Rojíček. Postup se konzultuje s ministerstvem zdravotnictví.

Do sčítání lidu se i letos musí zapojit všichni obyvatelé. Registry v Česku všechna potřebná data neobsahují. Statistici využijí z databází ale dostupné údaje, takže počet otázek v dotaznících bude menší než při posledním cenzu před deseti lety.