ČSÚ: Za pět let do roku 2020 se počet mobilních SIM v ČR zvýšil o 600.000

Praha - Počet aktivních mobilních SIM karet v Česku se za posledních pět let do roku 2020 zvýšil o téměř 600.000 na 14,6 milionu. Množství uživatelů pevných linek naopak o půl milionu kleslo na 1,33 milionu. Vyplývá to z údajů zveřejněných dnes Českým statistickým úřadem (ČSÚ).

Po dlouhé době stagnace došlo podle úřadu mezi lety 2019 a 2020 ke skokovému nárůstu provolaných minut z mobilních telefonů z 23,5 miliardy na 27,1 miliardy. Statistici míní, že jev lze patrně přičíst opatřením spojeným s pandemií covidu.

"I přes výrazný meziroční nárůst provolaných minut z mobilní sítě v přepočtu na jednoho obyvatele nedosahujeme ani průměru EU, který v roce 2020 činil 2700 minut. V Česku byla hodnota tohoto ukazatele 2400 minut," řekl dnes ředitel odboru statistik rozvoje společnosti ČSÚ Martin Mana.

Statistický úřad dále uvedl, že po výrazném nárůstu počtu osob nakupujících na internetu mezi lety 2019 a 2020 se tempo růstu zpomalilo. I tak v roce 2021 nakupovalo on-line více lidí než v roce předchozím, porovnal ČSÚ. Šlo podle něj o pět milionů osob starších 16 let, tedy 57 procent lidí v této věkové skupině.

"Mezi nejčastěji nakupované komodity patří dlouhodobě oblečení a obuv, které si přes internet pořizuje téměř 40 procent lidí starších 16 let. V roce 2021 si jídlo z restaurace objednala přes internet pětina osob, v roce 2020 se přitom jednalo o 13 procent," uvedl úřad.

Vzrostla podle něj také obliba elektronické komunikace s veřejnou správou. V roce 2021 využila internet pro komunikaci s úřady necelá polovina Čechů, 42 procent osob vyhledávalo informace na jejich webových stránkách a 23 procent vyplňovalo a odesílalo přes web elektronické formuláře, dodal ČSÚ. Odesílání formulářů přes webové stránky přitom podle něj meziročně vzrostlo o polovinu.