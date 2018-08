Praha - Letošní úroda meruněk je proti loňsku více než trojnásobná, sklidilo se jich 3169 tun. Dařilo se také třešním, višním a jahodám, uvedl dnes Český statistický úřad. Úroda těchto plodů letos výrazně převýšila průměr sklizní posledního desetiletí, u meruněk o 38 procent. U třešní, kterých se sklidilo 2858 tun o 29 procent, u višní o pětinu. Těch se letos urodilo 6620 tun. Vyšší by měla být také sklizeň z jabloňových, hrušňových a švestkových sadů, dodal ČSÚ.

"V posledních dvou letech byla sklizeň ovoce kvůli jarním mrazům výrazně podprůměrná. Letošní odhadovaná úroda je ale velmi slibná, i když dlouhotrvající a úporné sucho významně snižuje kvalitu a velikost všech druhů ovoce," uvedl ředitel odboru statistik zemědělství Jiří Hrbek. Ze 709 hektarů se sklidilo 3201 tun jahod, o 13 procent více než loni.

Broskví je sice letos dvojnásobně více než loni, průměru posledního desetiletí však letošní úroda nedosahuje. "Výrazně se totiž zmenšila výměra broskvoňových sadů. Navíc v nich převládají přestárlé stromy, které plodí méně ovoce," dodala Dagmar Lhotská z ČSÚ.

Letošní úroda ovoce by podle červnového odhadu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZUZ) měla meziročně vzrůst o 55 procent na nadprůměrných 185.184 tun. Sklizeň by letos měla jít nahoru u všech druhů ovoce s výjimkou angreštu. Sklizeň by tak byla druhou nejvyšší od roku 2006, kdy sadaři sklidili 190.955 tun ovoce. Přes 180.000 tun se úrody ovoce poté přehouply již jen v letech 2008 a 2015, kdy činily 183.817 tun a 188.462 tun.

Největší nárůst proti pětiletému průměru se čeká u hrušní, a to o 68 procent na 10.712 tun. "Navýšení u hrušní není zapříčiněno jen dobrým letošním rokem, ale i věkovou strukturou tohoto druhu. Převážná část sadů je na počátku plodnosti a v plné plodnosti," uvedla již dříve mluvčí ÚKZUZ Ivana Kršková.

V ČR je 13.979 hektarů ovocných sadů a jejich plocha se stále snižuje. Ještě v roce 2013 bylo v ČR téměř 18.000 hektarů sadů. Největší část výsadeb zabírají jabloně, a to 6879 hektarů. Slivoně jsou na 1928 hektarech. Roční výkon ovocnářství ze sadů se v průměrném roce odhaduje na více než miliardu korun. Včetně sezonních pracovníků dává ovocnářství práci zhruba 5000 lidí.

Jiné plodiny, jako například chmel, obiloviny, cukrovou třtinu nebo rostliny používané jako krmiva pro zvířata, naopak letošní sucho poškodilo. Agrární komora škody odhadla na devět až 11 miliard korun. Zemědělci už avizovali, budou chtít od státu odškodnění mezi dvěma a 2,5 miliardy korun.