Praha - Učitelé mateřských škol mají stále podprůměrné platy. Jejich příjem vzrostl za posledních pět let v průměru o téměř 4000 korun. V minulém roce činil 27.089 korun. Nárůst zhruba odpovídá zvyšování průměrné mzdy v Česku. Novinářům to dnes na tiskové konferenci řekla Helena Chodounská z Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Ve školním roce 2012/2013 byl průměrný plat učitelů mateřských škol 23.327 korun, loni to bylo o 3762 korun víc. Průměrná mzda v ČR činila loni 29.504 korun hrubého měsíčně. "Učitelé v mateřských školách tak stabilně zůstávají pod hranicí 90 procent celorepublikové průměrné mzdy," řekla Chodounská.

Mezi kolegy z různých stupňů vzdělávání mají učitelé ve školkách nejnižší platy. Průměrný plat pedagogů v regionálním školství byl loni 31.632 korun.

V mateřských školách učilo podle ČSÚ loni 30.304 lidí, z toho 177 mužů. Do školek chodilo celkem 362.756 dětí. Na jednoho učitele veřejné školky připadalo v průměru zhruba 12 dětí. V soukromých školkách to bylo devět dětí na jednoho pedagoga a v církevních mateřských školách jedenáct dětí.

Vláda ve svém programovém prohlášení slíbila, že by platy pedagogů do roku 2021 měly vzrůst na průměr kolem 46.000 korun. Od ledna by se jim proto platy měly zvýšit o 15 procent, z toho o deset v tarifu a zbytek by měl jít na odměny. Platy ve školství by se měly zvyšovat i v dalších letech. V roce 2020 by se podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) jejich tarifní i netarifní část měla zvedat stejným dílem. Doufá, že se bude pokračovat v patnáctiprocentním růstu.

Učitelé dostali přidáno naposledy loni v listopadu, a to rovněž o 15 procent, z toho deset v tarifu. Platy ale rostly i dalším profesím a podobně tomu má být i nadále. Vláda se dnes s odbory dohodla, že většině pracovníků veřejných služeb se od ledna zvednou platové tarify o pět procent.