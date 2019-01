Praha - Spotřebitelské ceny v Česku za loňský rok v průměru vzrostly o 2,1 procenta. Byla to třetí nejvyšší průměrná roční míra inflace za posledních deset let. Vyšší byla pouze v roce 2012, a to 3,3 procenta, a v roce 2017, kdy činila 2,5 procenta. Uvedl to dnes Český statistický úřad (ČSÚ).

"Největší podíl na růstu cen v roce 2018 měly ceny bydlení, dále ceny potravin, alkoholických nápojů, tabáku a ceny v dopravě," uvedla vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ Pavla Šedivá.

V samotném prosinci spotřebitelské ceny stouply meziročně o dvě procenta, stejně jako v listopadu. Proti listopadu ceny vzrostly o 0,1 procenta.