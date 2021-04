ČSÚ: Sčítání je ode dneška on-line i pro lidí nad 85 let se starými průkazy

Praha - Elektronicky mohou své údaje ve sčítání lidu ode dneška statistikům posílat i lidé nad 85 let se starými občanskými průkazy. Do sčítacího systému je možné se přihlásit také s těmito doklady bez strojově čitelných údajů. ČTK o tom informovala mluvčí sčítání Jolana Voldánová. Podle ní se to týká asi 15.000 lidí. Senioři nad 70 let si nemusí průkazy vždy po deseti letech měnit, platnost je na 35 let.

Sčítání začalo 27. března. Týden po zahájení statistici podle materiálů z vládního webu začali řešit situaci, kdy se lidé se staršími občankami nemohli do on-line sčítacího systému přihlásit. Český statistický úřad (ČSÚ) proto žádal o změnu předpisů. Podle Voldánové ministerstvo vnitra ve středu předalo statistikům data a ČSÚ rozšířil možnosti elektronické identifikace i o nejstarší doklady.

Podle gestora sčítání Roberta Šandy z ČSÚ registr obyvatel čísla nejstarších českých či československých občanských průkazů neobsahoval. Po legislativní změně se mohly údaje doplnit.

Šanda uvedl, že při přihlašování by lidé měli uvádět jen číslo průkazu, ne označení série. Pokud je na dokladu například číslo 457683, série BA-51, zapsat by se mělo jen prvních šest číslic. Když číslo začíná nulami - tedy třeba 000386, je nutné ho zapsat celé i s nimi.

"Do on-line formuláře se s tímto typem dokladu dostanou i blízcí osob se starými občanskými průkazy, kteří by například své rodiče chtěli sečíst, ale nebydlí s nimi ve společné domácnosti," připomněla mluvčí Voldánová.

Sčítání potrvá do 11. května. Do té doby se budou moci lidé sčítat elektronicky. Od 17. dubna bude pak možné vyplňovat také papírové formuláře. Získat se dají na většině pošt, nebo je doručí sčítací komisaři. Statistici poukazují na to, že elektronické odeslání údajů bez kontaktů s dalšími osobami je v době epidemie ale bezpečnější.