ČSÚ: Průměrný dospělý obyvatel ČR má mírnou nadváhu, index BMI se zvýšil

Praha - Průměrný dospělý obyvatel Česka má mírnou nadváhu. Za posledních pět let ještě o něco přibral. Index jeho tělesné hmotnosti (BMI) se od roku 2017 do loňska zvedl z 25,2 na 26,2. U zdravé váhy dosahuje tento ukazatel nejvýš 25. Obezitou pak loni trpělo 18 procent žen a 21 procent mužů. Třetina Čechů a 38 procent Češek ve volném čase nesportuje a jinak se nehýbe buď vůbec, nebo je zřídka. Zjistil to Český statistický úřad (ČSÚ). Výsledky dnes zveřejnil na tiskové konferenci.

Statistici mapují životní podmínky každý rok na jaře. Loni se ptali 11.500 domácností. Zaměřili se také na zdraví a životní styl dospělých. Zjišťovali tak i výšku a váhu. Z toho pak vypočetli BMI. Index odpovídá hmotnosti v kilogramech, která se vydělí druhou mocninou výšky v metrech. Ideální zdravá váha se pohybuje mezi hodnotou 18,5 a 25. Od 25 do 30 je mírná nadváha, nad 30 pak obezita.

"Průměrná hodnota BMI obyvatel ČR se pohybuje těsně za horní hranicí normální zdravé váhy. Za rok 2022 dosáhla hodnoty 26,2, což značí mírnou nadváhu. Více než třetina žen bojuje s mírnou nadváhou a u mužů je to téměř polovina. Každý pátý muž trpí obezitou, u žen je to o něco méně," uvedla Simona Měřinská z ČSÚ. Podotkla, že BMI se s věkem podle zjištění zvyšoval.

Zdravou váhu mají v Česku tři z deseti dospělých mužů a 43 procent žen. Mírnou nadváhu výpočet ukázal u 49 procent Čechů a 36 procent Češek. Celkem 21 procent mužů a 18 procent žen bylo loni na jaře obézních. Podváhu index BMI ukázal u 0,7 procenta mužů a 2,6 procenta žen.

V roce 2017 průměrný obyvatel Česka měl BMI na hodnotě 25,2, tedy těsně za hranicí zdravé váhy a na počátku mírné nadváhy. Žena, která měří 165 centimetrů, tak před pěti lety podle propočtu ČTK vážila 68,6 kilogramu. Loni na jaře měla 71,3 kilogramu. Obezita u ní začínala na 81,7 kilogramu. Muž s výškou 180 centimetrů za posledních pět let přibral 3,3 kilogramu, loni na jaře vážil 84,9 kilogramu. O obezitu se pak u něj jedná při váze nad 97,2 kilogramu.

Experti poukazují na to, že BMI je jen orientační ukazatel. Liší se i pro jednotlivé věkové kategorie. Lékaři poukazují na to, že s nadváhou a obezitou se pojí zdravotní potíže. Riziko nemocí se zvyšuje.

Sportu či jiné aspoň desetiminutové fyzické aktivitě, která zvedne tep a zrychlí dech, se jednou denně věnuje 11 procent mužů a 12 procent žen. Víckrát za den se takto hýbají čtyři procenta dospělých. Čtyřikrát až šestkrát týdně si na pohyb najde čas desetina mužů a osm procent žen. Čtvrtina mužů a 23 procent žen sportuje či vykonává jinou fyzickou aktivitu jedenkrát až třikrát týdně. Pohyb nemá vůbec či má jen zřídka třetina mužů a 38 procent žen.

S vyšším vzděláním přibývá lidí, kteří mají sedavé zaměstnání. V práci sedí dvě třetiny vysokoškolaček a téměř tři čtvrtiny vysokoškoláků. Naopak chodit musí, středně těžkou či těžkou a namáhavou činnost vykonávají v práci téměř tři čtvrtiny mužů a 54 procent žen se základním vzděláním.