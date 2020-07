ČSÚ povede průběžnou statistiku o registrovaných partnerstvích

Praha - Český statistický úřad začne od příštího roku vést průběžnou statistiku uzavírání a ukončování registrovaných partnerství homosexuálů, podobně jako to dělá u sňatků a rozvodů. Bude možné sledovat i informace o dětech narozených v partnerství. ČTK informaci Pirátů potvrdil mluvčí ČSÚ Jan Cieslar. Novinku ČSÚ připravuje v souvislosti se sčítáním lidu, které se uskuteční za necelý rok. Zákon, na jehož základě se sčítání uskuteční, počátkem června schválila Sněmovna.

Údaje o uzavírání a ukončování registrovaných partnerství, rozhodnutím nebo smrtí partnera, jsou vedeny v informačním systému evidence obyvatel a v informačním systému cizinců. Faktickému přebírání dat podle ředitele ČSÚ Marka Rojíčka ale brání neexistence napojení na základní registry, prostřednictvím kterého by mohl úřad údaje získávat. Změnu přinese schvalovaný zákon.

"Cenzový informační systém bude po ukončení sčítání 2021 dále využíván pro přebírání administrativních záznamů ze systémů ministerstva vnitra a dalších zdrojů dat za účelem tvorby průběžné populační statistiky. Součástí výsledků sčítání lidu 2021 i navazujících populačních statistik tak budou i údaje o uzavírání a ukončování registrovaných partnerství a stejně tak bude možné sledovat i narození dětí rodičům žijícím v partnerství," uvedl Rojíček v dopise pirátskému poslanci Ondřeji Profantovi, který má ČTK k dispozici.

Údaje o lidech žijících v registrovaném partnerství, včetně jejich demograficko-ekonomických charakteristik, budou po zpracování sčítání 2021 publikovány každoročně jako součást takzvaných malých sčítání.

Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let. K novinkám příštího cenzu k 27. březnu 2021 patří to, že lidé budou odpovídat na méně otázek než v minulosti, protože část dat statistici získají z registrů. Zatímco v roce 2011 lidé vypisovali tři listy se 47 údaji, tentokrát by měli podle vládního návrhu zadávat o dvě desítky údajů méně do dvou listů. Formuláře budou moci snadno vyplnit elektronicky.

Sčítání má včetně přípravy a vyhodnocení v období od roku 2018 do roku 2023 stát 2,23 miliardy korun. Minulý cenzus vyšel na 2,27 miliardy korun. Statistici ale uvádějí, že úspora bude až pětinová vzhledem k využití registrů.