Praha - V Česku za posledních deset let o čtvrtinu vzrostl počet dětí v mateřských školkách. Nárůst je patrný také na základních školách. Opačná situace je na středních a vysokých školách, kde jsou nyní slabé populační ročníky. Počet středoškoláků se snížil za deset let o čtvrtinu, výrazně ubylo také studentů vysokých škol. Uvedli to dnes zástupci Českého statistického úřadu (ČSÚ) na tiskové konferenci.

Zatímco loni chodilo do mateřských škol 362.756 dětí, před deseti lety to bylo o 71.562 dětí méně. "S nárůstem dětí školkového věku narůstá také počet školek v České republice. Za posledních deset let jich přibylo 461," řekla statistička Helena Chodounská. Nárůst se týká hlavně soukromých školek, jejichž počet se zvýšil o čtyřnásobek. Loni jich bylo 386. Čtvrtina všech soukromých školek je podle Chodounské v Praze. Po celé ČR do nich chodí asi tři procenta všech dětí školkového věku, tedy zpravidla ve věku od tří do pěti let.

Počet žáků základních škol rostl sedmým rokem v řadě. Loni jich bylo 926.108, zatímco před deseti lety 844.863. Školáci chodili v minulém roce do 4155 základních škol, stejně jako ve školním roce 2017/2018. Zatímco veřejných základních škol za deset let 143 ubylo, stejný počet soukromých či církevních škol vznikl.

Na středních školách studovalo loni 422.000 žáků, což znamená, že za posledních deset let klesl jejich počet o čtvrtinu. Počet nově přijatých žáků se snížil o 29 procent a počet absolventů o 37 procent. Podle statistiků to souvisí s nízkou porodností na konci 90. let a na začátku tisíciletí. "S tím souvisí i fakt, že od roku 2010 každoročně ubývá také vysokoškolských studentů," řekl předseda ČSÚ Marek Rojíček.