ČSÚ po výpadku systému prodloužil on-line sčítání lidu do 11. května

Praha - Český statistický úřad po sobotním takřka celodenním výpadku elektronického systému pro sčítání lidu prodloužil možnost vyplňovat on-line formuláře do 11. května, tedy do konce celého sčítání. Původně měla on-line fáze trvat do 9. dubna. ČTK to dnes sdělila mluvčí Sčítání 2021 Jolana Voldánová. Lidé, kteří nechtějí využít možnosti on-line sčítání, mohou i nadále v termínu od 17. dubna do 11. května vypisovat papírové tiskopisy, které dostanou na většině pošt nebo od sčítacích komisařů.

Předseda ČSÚ Marek Rojíček ČTK řekl, že do dnešního odpoledne se elektronicky sečetl asi milion lidí. Odeslaných on-line formulářů, do kterých můžou lidé vyplnit údaje za všechny osoby v domácnosti, eviduje úřad zhruba 500.000.

Cílem prodloužení elektronického sčítání je pode Rojíčka mimo jiné rozložit zátěž na aplikaci do delšího časového úseku. "Lidé se tak navíc v současné epidemické situaci budou moci sečíst bezkontaktně on-line po celou dobu sčítání, tedy i v době distribuce listinných formulářů sčítacími komisaři," uvedl Rojíček. Formulář pro sčítání je nyní možné vyplňovat na webu, nebo v mobilní aplikaci Sčítání21.

Sčítání lidu začalo oficiálně o půlnoci v noci na sobotu, od brzkého rána však mělo výpadek kvůli chybě v takzvaném našeptávači adres, což způsobilo přetížení systémů. ČSÚ po 08:00 systém pozastavil a opět ho spustil po 17:00. Dílčí problémy zaznamenal úřad ještě zhruba do 20:00, kdy se některým lidem nedařilo odeslat již vyplněný formulář. Tyto potíže byly způsobeny přetížením, kdy se po výpadku do systému přihlásilo mnoho lidí najednou, vysvětlil Rojíček. "Od té doby běží systém bez problémů," řekl předseda. Pokud formulář najednou vyplňuje více než 150.000 lidí, objeví se na stránkách upozornění, aby lidé údaje vyplnili později.

Podle Rojíčka byl výpadek vinou dodavatele. Ten má podle něj ve smlouvě sankci 20.000 Kč bez DPH za každých 15 minut nedostupnosti systému. Firma OKsystem, která je dodavatelem některých komponent celého systému, mimo jiné právě modulu pro vyplňování adres, v prohlášení uvedla, že celý systém byl opakovaně v předstihu důkladně otestován, a to včetně řady zátěžových testů. Server Lupa.cz s odkazem na registr smluv organizace Hlídač Státu na twitteru uvedl, že aplikaci pro sčítání dodal OKsystem za 22,76 milionu korun.

Sobotní výpadek by měl předseda ČSÚ v pondělí vysvětlovat na zasedání vlády. Premiér Andrej Babiš (za ANO) uvedl, že nefunkční elektronické sčítání lidu je odpovědností Rojíčka. Výpadek kritizovali i opoziční politici. Připomínali problémy se systémem pro prodej elektronických dálničních známek. Obdobně se vyjádřili i IT odborníci.