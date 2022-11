ČSÚ oznámí údaje o výrobě masa a výkupu mléka za třetí čtvrtletí

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní údaje o živočišné výrobě za třetí čtvrtletí letošního roku. Informovat bude mimo jiné o produkci masa, cenách jatečných zvířat a výkupu mléka. Ve druhém čtvrtletí výroba masa pokračovala v mírném poklesu a výrazně se zvýšily ceny jatečných zvířat i mléka.

Výroba masa v Česku se letos od dubna do konce června meziročně snížila o 2,7 procenta na 113.089 tun. Nejvíce klesla u hovězího, nejméně u drůbežího masa. Statistici ale upozornili na to, že produkce sledovaná na jatkách poklesla víc než hrubá tuzemská výroba, protože chovatele motivovaly rostoucí ceny k vývozu zvířat.

Ceny jatečných zvířat se podle ČSÚ ve druhém čtvrtletí vyšplhaly na výjimečnou úroveň, skot a drůbež se do té doby za tak vysokou cenu neprodávaly. U cen jatečných prasat jsou častější výkyvy a ve druhém čtvrtletí tak nepřesáhly dosavadní vrchol z přelomu let 2019 a 2020. Agrární analytik Petra Havel upozornil na to, že ceny promítnuté na pulty obchodů mohou dále snížit poptávku.

O víc než pětinu stouply meziročně ve druhém čtvrtletí ceny zemědělských výrobců mléka. Výkup od nich se zvýšil o jedno procento na víc než 790 milionu litrů.