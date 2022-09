ČSÚ: Nejvyšší účast měly Kyje na Jičínsku, nejnižší ve Sklené na Svitavsku

První den voleb do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu, 23. září 2022, Základní škola Na Balabence, Praha.

První den voleb do zastupitelstev obcí a třetiny Senátu, 23. září 2022, Základní škola Na Balabence, Praha. ČTK/Šimánek Vít

Praha - Nejvyšší účast v letošních obecních volbách zaznamenali v obci Kyje na Jičínsku, kam dorazilo 98,28 procenta voličů. Vůbec nejmenší volební účast v republice, a to 17,68 procenta, byla v obci Sklené na Svitavsku. V celostátním měřítku dosáhla volební účast v komunálních volbách 46,07 procenta voličů. Je to zhruba o procentní bod méně než při minulých volbách v roce 2018. Vyplývá to z informací, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Voliči o víkendu rozhodli o složení 6383 zastupitelstev obcí, městských částí či obvodů. O 61.796 mandátů usilovalo 195.214 kandidátů, uvedli statistici. "Volební účast dosáhla 46,07 procenta, při komunálních volbách v roce 2018 přitom ve volbách odevzdalo své hlasy 47,34 procenta voličů," připomněl ČSÚ.

Letošní volební účast v komunálních volbách byla čtvrtá nejnižší v polistopadové historii. Největší byla krátce po revoluci v roce 1990, kdy činila skoro 75 procent, naopak nejnižší v roce 2014, konkrétně 44,5 procenta.

Účast v současně probíhajícím prvním kole senátních voleb činila letos 42,7 procenta, druhá nejvyšší od ustavení horní parlamentní komory. Rekordní byla v roce 2010, kdy dosáhla 44,6 procenta, nejnižší v roce 2002, kdy přišlo hlasovat něco málo přes 24 procent oprávněných voličů.

V pondělí ráno výsledky hlasování projedná Státní volební komise. Po jejich schválení budou uveřejněny ve Sbírce zákonů. Druhé kolo voleb do Senátu se ve 24 okrscích uskuteční v pátek 30. září a v sobotu 1. října. Tři senátoři vzešli už z prvního kola, když získali nadpoloviční podíl hlasů.