ČSÚ dostal dosud ve sčítání téměř 4,8 mil. formulářů, většinu elektronicky

Praha - Statistici dostali ve sčítání lidu dosud téměř 4,8 milionu vyplněných formulářů. Zhruba desetinu z nich tvořily papírové tiskopisy, téměř 90 procent dorazilo elektronicky. V posledních dnech a hodinách počet sčítaných v elektronickém systému roste. ČTK to řekla mluvčí sčítání Jolana Voldánová. Cenzus skončí o půlnoci.

"Lidé se sčítají na poslední chvíli. Snad to nenechají na za minutu dvanáct. Co se týče elektronických formulářů, blížíme se počtu 4,2 milionu," uvedla Voldánová.

Pokud se začne elektronický formulář na adrese www.scitani.cz či v mobilní aplikaci Sčítání21 vyplňovat před půlnocí, bude možné ho po 0:00 dokončit a odeslat. Pokud by se někdo chtěl do systému připojit ale až po půlnoci, už se do něj nedostane, podotkla mluvčí. Vyzvala, aby lidé nenechávali sečtení až do dnešních pozdních hodin.

Podle Voldánové v posledních dnech a hodinách sčítaných přibývá. "Nárůst je hlavně pozdě odpoledne a večer. V pondělí v deset hodin večer dorazilo 14.711 formulářů," upřesnila mluvčí.

Vedle téměř 4,2 milionu elektronických formulářů dostali statistici zatím i zhruba 590.000 papírových. Také tiskopisy by měli lidé odeslat ještě dnes. Stále je možné si je vyzvednout s předtištěnou obálkou na většině pošt. Seznam zájemci najdou na webu https://scitani.ceskaposta.cz či na úředních deskách radnic. Zaslání je pak bezplatné.

Sčítání se koná jednou za deset let a je povinné pro všechny obyvatele. Těch má Česko kolem 10,7 milionu. Statistici očekávají, že od více než 85 procent z nich získají údaje elektronicky. Považují to za úspěch a posun v digitalizaci v ČR.

Sčítání začalo v sobotu 27. března. Začátek provázely potíže s informačním systémem. Po spuštění se musel hned první den zhruba na deset hodin odstavit, přesto se lidem podařilo odeslat 237.000 formulářů. Od té doby funguje on-line verze bez problémů. Vyplnění elektronického formuláře podle statistiků trvá v průměru 20 minut. Jednočlenná domácnost se sečte asi za sedm až deset minut, početnější zhruba za půl hodiny.