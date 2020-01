ČSÚ dnes zveřejní výsledky zahraničního obchodu

Praha - Český statistický úřad dnes zveřejní výsledky zahraničního obchodu za listopad loňského roku. V říjnu vykázal přebytek 7,2 miliardy korun. O rok dříve byl přitom 645 milionů ve schodku. Pozitivní vliv na kladné výsledky měl pokles dovozu o 5,5 procenta na 328,7 miliardy korun. Ke zlepšení přispěl také meziročně nižší schodek bilance ropy a zemního plynu o zhruba čtyři miliardy korun.

V říjnu se do České republiky dovezlo ropy a zemního plynu za 10,6 miliardy korun. Dovoz poklesl také v případě strojů a zařízení, kde v říjnu činil 30 miliard korun, meziročně o 3,2 miliardy korun méně. Pokles oproti loňsku zaznamenal také dovoz základních kovů, a to o 3,6 miliardy na 22,8 miliardy korun. Naopak nárůst nastal v dovozu motorových vozidel z 52 na 53,6 miliardy korun. Od loňského ledna to byl nejvyšší údaj.

Vývoz zaznamenal v říjnu také pokles, a to o 3,2 procenta na 335,9 miliardy korun. Firmy vyvezly méně počítačů a elektroniky. Vývoz v tomto případě klesl o tři miliardy na 35 miliard korun. Největší vývozní položkou byla motorová vozidla s vývozem za 95,6 miliardy korun. Byl to po květnu druhý nejvyšší vývoz.

Loni v téměř všech měsících skončila bilance obchodu s cizinou přebytkem, říjnový z nich byl nejnižší. Schodek vykázal obchod pouze v červenci, a to 1,5 miliardy korun.