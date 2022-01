ČSÚ: Částečně pracovat z domova umožňovaly loni tři pětiny podniků

Praha - Částečně pracovat z domova umožňovaly loni, tedy v době epidemie koronaviru, tři pětiny podniků. Více umožňovaly práci z domova velké podniky, mezi malými podniky tuto možnost nabízela asi polovina. Mezi obory jsou velké rozdíly, nejčastěji nechávali své zaměstnance na home office firmy, které působí v informačních technologiích. V tiskové zprávě o tom dnes informoval Český statistický úřad (ČSÚ). V době před epidemií umožňovalo zaměstnancům pracovat alespoň někdy z domova 54 procent podniků s deseti a více zaměstnanci.

Možnost home office se podle statistiků významně liší v závislosti na velikosti společností. Práci z domova loni v době nouzových stavů a vládních restrikcí umožňovalo 96 procent velkých podniků s více než 250 zaměstnanci, 84 procent středně velkých podniků a 53 procent malých firem s deseti až 49 zaměstnanci.

Dalším faktorem je odvětví. Nejčastěji mohli z domova pracovat zaměstnanci z IT. Dalšími byly audiovizuální sektor, tedy televizní a rozhlasové vysílání, vydavatelské činnosti a cestovní agentury a kanceláře a také telekomunikační činnosti. Do režimu home office byla převedena i část administrativních prací ve výrobě. Naopak nejméně častá je práce z domova ve stravování a pohostinství, v maloobchodě a v ubytování, tedy převážně u profesí, které vykonávat z domova ani nelze.

"Jedna věc je, kolik podniků práci z domova svým zaměstnancům umožňuje, věc druhá je, kolik zaměstnanců může skutečně práci z domova vykonávat," podotkli statistici. Podle ČSÚ pracovalo době pandemie z domova 12 procent zaměstnanců podniků s deseti a více zaměstnanci. Nejvíce zaměstnanců na home office, asi pětina, byla ve velkých podnicích s 250 a více zaměstnanci. Nejčastěji využívali práci na dálku zaměstnanci telekomunikačních činností, dále zaměstnanci médií nebo zaměstnanci z IT. Naopak nejméně zaměstnanců, kteří pracovali z domova, bylo ve stravování a pohostinství, dále pak v textilním, kožedělném a obuvnickém průmyslu nebo v ubytování, uvedl ČSÚ.

Aby bylo možné pracovat s firemními aplikacemi nebo daty, umožňuje řada firem svým zaměstnancům vzdálený přístup přes internet. Mohou se tak prakticky odkudkoli přes internet nebo například přes zabezpečenou VPN síť dostat ke svému pracovnímu e-mailu, ale i k dokumentům či pracovním souborům a k aplikacím firmy nebo informačním systémům. Umožnit zaměstnancům vzdálený přístup přes internet k jejich pracovnímu e-mailu je nejobvyklejší možností, které podniky v ČR svým zaměstnancům nabízejí. Vzdálený přístup na e-mail nabízí dlouhodobě většina podniků. Loni to bylo 70 procent podniků v ČR, v roce 2016 jich bylo 64 procent a před deseti lety zhruba polovina.

Téměř dvě třetiny firem zaměstnancům dále umožňují například přístup z domova k datům, které mají uložené na pracovních discích ve firemních počítačích přes VPN síť. Dostat se díky VPN i do aplikací nebo informačních systémů, tedy například na intranet, do účetnictví či do objednávkového systému firmy umožňuje 62 procent podniků.

Nezbytné se staly také komunikační platformy, například Skype, MS Teams, Google Meet či Zoom. Využila je loni polovina podniků v Česku. Celkový údaj ale podle statistiků značně ovlivňuje velký počet malých firem v Česku, které komunikační platformy využívají relativně málo. Téměř pětina podniků s deseti a více zaměstnanci uvedla, že on-line komunikační platformy začala využívat až v roce 2020 v souvislosti s pandemií covid-19.