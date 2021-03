ČSÚ bude informovat o loňském vývoji počtu obyvatel v ČR

Praha - Český statistický úřad (ČSÚ) dnes zveřejní údaje o demografickém vývoji České republiky v loňském roce. Kromě celkového počtu obyvatel statistici oznámí, kolik se narodilo dětí, kolik lidí naopak zemřelo, nebo kolik se do Česka přistěhovalo cizinců. Mezi zveřejněnými údaji budou také statistiky sňatků a rozvodů.

Už počátkem února statistici uvedli, že podle předběžných údajů loni v Česku zemřelo 129.100 lidí, téměř o 17.000 víc než v roce 2019. Meziroční nárůst úmrtnosti o 15 procent je v Česku po roce 1950 zcela výjimečný. Nejvíce se loni umíralo v listopadu a nárůst úmrtí postihl nejvýrazněji věkovou kategorii od 75 do 84 let. Důvody ČSÚ neuvedl, k nárůstu ale pravděpodobně přispěla epidemie nemoci covid-19.

Na konci loňského třetí čtvrtletí žilo v Česku 10,71 milionu lidí. Více lidí od ledna do října zemřelo, než se narodilo. Počet obyvatel se přesto díky přistěhovalectví zvýšil o 13.900.

Přesné údaje nejenom o počtu obyvatel by mělo přinést letošní sčítání lidí, domů a bytů, které začne o půlnoci z 26. na 27. března. Lidé budou moci vyplnit dotazníky přes web nebo v mobilní aplikaci, a to do 9. dubna. Termín pro vyplnění a odeslání klasických papírových formulářů je do 11. května. První výsledky sčítání statistici zveřejní na přelomu letošního a příštího roku.