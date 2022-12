ČSÚ a ČSSZ: Podíl předčasných důchodců od r. 2010 vzrostl z 19 na 29 %

Praha - Podíl lidí, kteří šli do penze předčasně, v Česku roste. Letos v září tvořili už skoro 29 procent všech starobních důchodců a důchodkyň. V roce 2010 to bylo 19 procent. Trvale krácenou penzi má kvůli dřívějšímu nástupu na odpočinek 676.400 seniorů a seniorek, tedy téměř o čtvrt milionu víc než před 12 lety. Vyplývá to ze statistik České správy sociálního zabezpečení a z údajů o sociálním zabezpečení, které dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Žádostí o předčasný důchod za poslední dva měsíce ještě výrazně přibylo poté, co ministerstvo práce informovalo o letošní výhodnosti. Národní ekonomická rada vlády (NERV) doporučuje rychlému zadlužování státu podmínky zpřísnit.

Za říjen a listopad v okresních sociálních správách podalo podle ČSSZ žádost 41.600 lidí. Loni bylo podle ČSÚ nově přiznaných předčasných důchodů 24.300. Za posledních deset let nejvíc těchto nových penzí statistici evidovali v letech 2014 a 2020, a to zhruba 30.400.

"Mezi nově přiznanými starobními důchody tvořily loni ty předčasné 34 procent, což je o tři procentní body méně než u nově přiznaných důchodů v roce 2020. Odložený odchod do důchodu naopak využilo v roce 2021 pouze 0,3 procenta ze všech nových starobních důchodců, v roce předchozím to bylo 0,7 procenta," uvedl ČSÚ.

Na konci loňska tvořily předčasné penze 28,1 procenta starobních důchodů. Letos v září to bylo 28,6 procenta. Před termínem šlo do penze podle statistiků celkem 30 procent starobních důchodců a 27 procent starobních důchodkyň. Nejnižší podíl je v Praze. Krácený důchod má 14 procent příjemců starobních penzí. V Moravskoslezském a Pardubickém kraji je předčasných důchodců přes 33 procent.

V roce 2010 správa evidovala 428.400 lidí s předčasnou penzí, tedy 19 procent starobních důchodců a důchodkyň. V následujícím roce počet podle statistiků rekordně vzrostl, a to na 501.800. Podíl se zvedl téměř na 22 procent. Důvodem byla změna výpočtu penze, lidé chtěli využít výhodnějších podmínek. "Podobnou anomálii lze očekávat i v datech za rok 2022 vzhledem k výjimečným valorizacím, kvůli kterým se rovněž vyplatí jít do předčasného důchodu," uvedl ČSÚ.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) poukazuje na vysoké náklady předčasných penzí a doporučuje podmínky zpřísnit. "Navrhujeme atraktivitu předčasných odchodů výrazně snížit kombinací parametrického a dalšího nastavení tak, aby došlo k výrazné redukci předčasných důchodů na čtvrtinu současné intenzity či ještě menší počet," uvedla rada v návrzích pro vládu. Pokud by se podle NERV přísun předčasných důchodců na rok zastavil, ušetřilo by se na výdajích 4,5 miliardy korun. Na daních a odvodech by 25.000 lidí poslalo státu za rok tři až čtyři miliardy korun.

Odbory léta volají po dřívějších penzích bez krácení částky pro náročné profese. Fialova vláda v programovém prohlášení slibuje, že to umožní "za větší odpovědnosti zaměstnavatelů". Zmiňuje ale současně také rozpočtovou odpovědnost a zodpovědné hospodaření. Část ekonomů a expertů místo předčasných penzí radí změnit podmínky na trhu práce a posílit celoživotní vzdělávání, aby bylo možné zaměstnání změnit a uplatnit se ve vyšším věku. Doporučují také investovat do inovací ke snížení rizikovosti a namáhavosti práce.