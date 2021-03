ČSSZ upravuje e-neschopenku kvůli bonusu k náhradě mzdy v izolaci

Praha - Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) začala pracovat na úpravě systému e-neschopenek kvůli informování zaměstnavatelů o tom, že jejich pracovníci skončili v izolaci a mají dostat příspěvek k náhradě mzdy. Technické řešení by se mělo připravit a spustit zhruba do dvou týdnů. ČTK to sdělilo oddělení komunikace ČSSZ.

Zaměstnanci, kteří šli do karantény či izolace od začátku března, dostávají k náhradě mzdy či platu za den až 370 korun po 14 dnů. Celková částka s tímto bonusem nesmí přesáhnout 90 procent jejich průměrného výdělku. Náhradu i příspěvek, který ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) nazývá "izolačkou", vyplácejí zaměstnavatelé. Výdaje na bonus si odečtou od sociálních odvodů.

V karanténě jsou lidé bez příznaků, kteří se potkali s nakaženými. Dostávají e-neschopenku s vyznačenou diagnózou Z209. Lékař do kolonky profese pak ještě uvádí slovo "karanténa". Tuto informaci dostává zaměstnavatel. V izolaci jsou osoby, u nichž se nemoc potvrdila či které mají příznaky. Podle oddělení komunikace se dohodl podobný postup a doktoři by měli do kolonky profese vyplnit slovo "izolace". Pokud to udělají, zaměstnavatel se to dozví a může počítat s vyplacením bonusu. Lidé, kteří jsou na běžné nemocenské, a ne v karanténě či izolaci, nemají na příspěvek nárok.

"ČSSZ aktuálně intenzivně připravuje technické řešení, díky kterému se zaměstnavatel dozví i informaci o e-neschopenkách, u nichž byla nařízena izolace, i pokud lékař tuto skutečnost do pole profese neuvede," uvedla ČSSZ.

Úřad dodal, že e-neschopenka se vystavila na diagnózu, při které je nutná izolace. Když lékař takovou diagnózu uvede, správa informaci o izolaci automatizovaně doplní i zaměstnavateli. "Výše zmíněné technické řešení je aktuálně vyvíjeno v testovacím prostředí a bude spuštěno v průběhu následujících dvou týdnů," uvedlo oddělení komunikace. ČSSZ chystá pro zaměstnavatele také návod, jak by měli postupovat při zpracování mezd za březen, kdy začnou bonus vyplácet.

Podle údajů ministerstva práce lékaři za první březnový týden vystavili celkem 99.879 nových e-neschopenek. Z nich 28.118 bylo pro lidi v karanténě. Kolik jich dostali lidé v izolaci, není ze statistiky jasné.