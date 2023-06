ČSSZ měla v půli června 12.500 žádostí o penze, které vyřizovala přes 90 dnů

Praha - Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidovala ke konci minulého týdne 12.500 žádostí o důchod, které nestihla vyřídit v zákonné lhůtě do tří měsíců. Situaci by chtěl úřad vyřešit do konce června. Celkem letos za prvních pět měsíců sepsal 105.700 žádostí o penzi. Z nich téměř 49.500 se týkalo předčasné penze, část případů byla ale z loňska. ČTK to sdělilo oddělení komunikace ČSSZ. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) se už dřív za prodlení a potíže omluvil. Řekl, že za zpoždění může velký nápor na úřad kvůli mimořádným valorizacím, předčasným penzím a výchovnému.

Podle oddělení komunikace v polovině května měla správa 22.400 žádostí o starobní důchod, které vyřizovala déle než 90 dnů. K 16. červnu jich evidovala 12.500. Z nich 6325 se týkalo předčasných penzí. Přes čtvrt roku na rozhodnutí čekalo také zhruba 1900 vdov a vdovců a 143 sirotků. Za prvních 13 červnových dní úřad zpracoval celkem 17.500 žádostí. Uvedl, že v průměru se jedná o 1952 případů denně.

"Pokud během následujících pracovních dnů do konce června nenastanou žádné nepředvídatelné překážky a zaměstnanci zpracují alespoň 1600 případů denně, podaří se do konce června zpracovat přibližně 20.000 případů, a celou situaci tak stabilizovat," uvedlo komunikační oddělení. Poukázalo na "enormní množství žádostí" z posledního loňského čtvrtletí. Tehdy jich úředníci přijali téměř 97.000. Proti čtvrtému kvartálu roku 2021 to byl dvojnásobek, upřesnil úřad.

Žádostí výrazně přibylo poté, co ministerstvo práce v polovině října upozornilo na výhodnost předčasných důchodů po mimořádných protiinflačních valorizacích. Dřívější penze tak byla o několik stokorun až pár tisícikorun vyšší než řádná nová penze, kterou úřad vypočítá letos. Zájem o předčasnou penzi projevilo loni 120.000 lidí. Třetina lidí si nechala důchod vyplácet, třetina si ho nechala přiznat a peníze zatím nepobírá. S třetinou se úředníci dohodli, že jejich záležitost budou kvůli nedostatečné kapacitě řešit až letos. Loňské výhodnější podmínky jim ale uznají.

"Kvůli tomu je nadále sepisováno více žádostí o důchod, než bylo běžné. Za leden až květen bylo v roce 2022 na okresních správách sepsáno 94.891 žádostí, za leden až květen v roce 2023 pak 105.727 žádostí, z toho 49.463 žádostí o předčasný starobní důchod," sdělila správa.

Úřad před několika týdny oznámil, že se doba vyřizování důchodu prodloužila a překračuje zákonnou lhůtu. V průměru trvala 99 dnů. Řada lidí se tak dostala do potíží. Přestali pracovat, penzi ale ještě neměli. Zdravotní pojišťovny po nich také začali vymáhat zdravotní pojištění, které jinak za důchodce platí stát.