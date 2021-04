ČSSZ: Když má dítě ve škole pozitivní test, je nárok na krizové ošetřovné

Žáci Základní školy Vojanova v Děčíně, kde 19. dubna 2021 začala takzvaná rotační výuka, si provádí ve své třídě testy na koronavirus. Kvůli epidemické situaci se děti v okrese vrátily do škol o týden později než ve zbytku republiky.

Žáci Základní školy Vojanova v Děčíně, kde 19. dubna 2021 začala takzvaná rotační výuka, si provádí ve své třídě testy na koronavirus. Kvůli epidemické situaci se děti v okrese vrátily do škol o týden později než ve zbytku republiky. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Rodiče dětí, u nichž se při školním testování zjistí koronavirus, mají nárok na krizové ošetřovné. Pobírat ho budou do doby, než nákazu vyvrátí ověřovací PCR test, nebo než jejich potomkovi při případném potvrzení covidu skončí karanténa či izolace a bude moci znovu do třídy. ČTK o tom dnes informovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Krizové ošetřovné se poskytuje z nemocenského pojištění při nařízeném uzavření škol. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let doma, může pobírat 70 procent svého redukovaného výdělku. Nyní se jedná o navýšení na 80 procent, a to zpětně za dobu od 1. března. Na krizové ošetřovné je nárok i při nynější takzvané rotační výuce, kdy se žáci ve škole střídají. Rodiče peníze dostávají za týdny, kdy se děti učí z domova na dálku.

Všechny školy byly zavřené od 1. března. Od 12. dubna se otevřely školky pro děti zdravotníků a dalších profesí a také pro předškoláky. Žáci prvního stupně základní školy se začali střídat po týdnech v rotační výuce. Bez ní se učí školáci z malých škol do 75 dětí. Děti se vrátily i do speciálních škol. Povinné je testování antigenními testy, a to dvakrát týdně.

"Pozitivní výsledek testu neumožňuje osobní přítomnost dítěte v daném zařízení - je zakázána - a již za daný den nastává potřeba péče o dítě s nárokem na ošetřovné," sdělilo oddělení komunikace ČSSZ. Pokud je tedy například test pozitivní v pondělí, už od tohoto dne se vyplácí ošetřovné.

Dítě musí pak jít na ověřovací PCR test. Pokud se koronavirus potvrdí, školák bude v izolaci a ošetřovné se bude poskytovat do ukončení jeho nemoci a následně dál i za dobu výuky na dálku. "Pokud je konfirmační PCR test negativní, pak tímto dnem (oznámením výsledku) potřeba péče končí a dítě se vrací do kolektivu," uvedl úřad.

Podle něj není potřeba, aby na dobu do výsledku PCR testu dětský lékař vystavoval rozhodnutí o ošetřování. Je ale vhodné, aby si rodiče schovali potvrzení o testu pro zaměstnavatele, sdělilo oddělení komunikace. Dodalo, že do karantény či izolace mohou doktoři poslat i rodiče. Ti pak mají nárok na nemocenskou. "Nárok na výplatu nemocenského má přednost před nárokem na výplatu ošetřovného," upřesnili pracovníci správy. Náhradu mzdy či platu poskytuje v prvních dvou týdnech zaměstnavatel. Pracovník dostává 60 procent svého redukovaného výdělku. Ti, kteří jsou v karanténě či izolaci, k tomu nyní mohou pobírat bonus až 370 korun za den. Nesmějí ale dohromady dostávat víc než 90 procent svého průměrného výdělku.

K vyřízení dávky slouží ve všech případech formulář, který se vyplňuje při uzavření škol. Zaměstnavatel pracovníkovu žádost o dávku zašle elektronicky okresní sociální správě. Vyplní záznamy za příslušnou dobu, nebo přiloží samostatný tiskopis o péči kvůli uzavření škol, popsalo oddělení komunikace.