ČSSZ dostala dosud 5644 e-neschopenek kvůli karanténě

Praha - Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dostala zatím 5644 elektronických neschopenek kvůli karanténě. Na svém twitteru to oznámila ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD). Do dvoutýdenní izolace musí od 7. března všichni, kteří se vrátili z Itálie. Od poledne 13. března pak musí do karantény také ti, kteří přicestovali z 15 zemí s vysokým rizikem šíření nákazy novým koronavirem. Týká se to Čechů i cizinců, kteří v Česku trvale či přechodně žijí.

Lékaři by měli lidem v karanténě vypisovat pětidílný tiskopis. Kolik papírových formulářů sociální správa dosud obdržela, není jasné. Doktoři mohou ale využívat i e-neschopenky.

"ČSSZ včera (15. března) zaevidovala 107 karantén. Aktuálně máme celkem 5644 karantén," shrnula počty ze systému e-neschopenek ministryně. Upřesnila, že údaje jsou k dnešnímu dopoledni k 9:20.

Zaměstnanci v karanténě mají nárok na náhradu mzdy. V prvních dvou týdnech jim zaměstnavatel má platit 60 procent základu příjmu. Náhradu odměny mají dostat i ti, kteří pracují na dohodu. Pokud by karanténa trvala déle než dva týdny, lidé s nemocenským pojištěním by pak pobírali nemocenskou.

Lékaři by měli těm, které pošlou do karantény, vypisovat pětidílné tiskopisy. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ale místo papírových formulářů přijímá také e-neschopenky. Do kolonky pro profesi doktoři uvedou slovo "karanténa" a do příslušných políček k diagnóze kód Z209 pro kontakt s neurčenou přenosnou nemocí, nestanoví také žádné vycházky. Zaměstnavatelé dostanou informace o pracovníkově karanténě stejně, jako získávají zprávy o jeho nemoci a pracovní neschopnosti.

Lékař může vyplňovat také pětidílné propisovací potvrzení o karanténě. Pracovník by měl dostat postupně tři části tiskopisu. Převzít je může až po skončení izolace. O nástupu do karantény musí ale bez průtahů informovat zaměstnavatele, který si může informaci ověřit u příslušné okresní sociální správy.

V Česku platí ode dneška zákaz cestování do zahraničí, do země nemohou ani cizinci. Výjimku tvoří třeba řidič kamionů, záchranáři či takzvaní pendleři, kteří pracují v okolních státech do sta kilometrů od hranic. Ode dneška je v ČR omezený pohyb. Lidé by měli vycházet z domova jen na cestu do práce, nezbytný nákup či zdravotní procházku.