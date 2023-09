ČSSZ dostala do půli září 86.400 žádostí o předčasný důchod, víc než dřív za rok

Praha - Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) dostala letos do poloviny září víc žádostí o předčasnou penzi než za celý loňský rok. Celkem jich bylo přes 86.400. Je to také téměř třikrát víc než předloni. V roce 2021 o dřívější důchod požádalo asi 30.000 lidí. Vyplývá to z údajů, které úřad zveřejnil. Zájem o předčasné penze se výrazně zvedl loni na podzim poté, co ministerstvo práce upozornilo na jejich výhodnost. Šéf resortu Marian Jurečka (KDU-ČSL) i ředitel ČSSZ František Boháček v poslední době několikrát zopakovali, že se loňská výhodná situace letos už neopakuje. Od října se pravidla ještě zpřísní.

Předloni sociální správa dostala za měsíc nejvýš 4700 žádostí o předčasný důchod. Celkem jich v roce 2021 přijala 30.006. Loni do podzimu se měsíční počet žadatelů pohyboval mezi 2400 až 4100. V polovině loňského října ministerstvo práce oznámilo, že předčasná penze může být i přes krácení díky mimořádným protiinflačním valorizacím o několik stokorun až tisícikorun vyšší než řádná nová penze v letošním roce. Minulý rok v říjnu tak dorazilo zhruba 16.950 žádostí, v listopadu téměř 24.700 a v prosinci přes 13.000. Zájem o dřívější důchod pokračoval i letos. Nejméně bylo žádostí v lednu, a to zhruba 5000. V únoru se počet přiblížil 9200 a poté do léta rostl. V květnu dosáhl zhruba 12.900. V červnu a červenci klesl pod desetitisícovou hranici. Nejvyšší byl pak v srpnu před původně plánovaným zářijovým zpřísněním podmínek, kdy žádost podalo 13.400 lidí.

Prezident Petr Pavel důchodovou novelu podepsal na začátku září. Přísnější pravidla tedy začnou platit od října. Lidé před penzí tak dostali ještě měsíc na případné podání žádostí. V září toho do poloviny měsíce využilo 4137 osob.

"Předčasný důchod není nic výhodného. Možná to bylo potenciálně výhodné na konci loňského roku za nějakých podmínek pro určitou skupinu klientů, ale už není," řekl ČTK ředitel ČSSZ.

Předčasný důchod se lidem krátí. Doživotně tak dostávají sníženou částku. Čím dřív před termínem člověk na odpočinek odchází, tím je krácení větší. Na konci června mělo trvale seškrtaný důchod 696.800 z 2,36 milionu starobních důchodců a důchodkyň. Průměrná běžná starobní penze činila 20.233 korun. Ti, kteří začali důchod pobírat předčasně, měli v průměru 18.398 korun.

Jurečka před nedávnem řekl, že by kvůli měsíčnímu odkladu mohlo do předčasné penze jít 10.000 lidí a výdaje by mohly příští rok činit čtyři miliardy korun. Vládní novela má počet nových předčasných důchodů omezit. Zkracuje možnost jít do penze dřív z pěti na tři roky, zvedá krácení, stanovuje podmínku 40 let placení odvodů a ruší valorizaci zásluhové části penze do řádného důchodového věku.

Zpřísnění podmínek pro předčasné penze navrhovala už před rokem Národní ekonomická rada vlády (NERV) jako jedno z opatření ke snížení zadlužování. Poukazovala na vysoké výdaje na penze i ztráty kvůli dřívějšímu opuštění pracovního trhu. Podle některých kritiků kabinet kroky k omezení podnikl pozdě.

Počet žádostí o předčasné důchody v jednotlivých letech

Rok Žádosti o předčasný důchod 2021 30.006 2022 80.653 2023* 86.425

* údaje do 15. září

Zdroj: ČSSZ