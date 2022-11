ČSSZ čelí náporu lidí kvůli předčasným důchodům

Praha - Česká správa sociálního zabezpečení čelí náporu lidí kvůli předčasným důchodům. Podle ředitele správy Františka Boháčka by se měli vyhnout osobní návštěvě a formulář pro uplatnění nároku by měli posílat poštou nebo elektronicky. Zájem vzrost po polovině října po zveřejnění informace, že výpočet předčasné penze je navzdory trvalému krácení letos vyšší, než by byl řádný důchod příští rok.

Současnou situaci na okresních správách sociálního zabezpečení označil Boháček na dnešní schůzi sněmovního sociálního výboru za extrémní. "Osobní návštěva na okresní správě je v tuto chvíli opravdu problematická. Lidé tam stráví hodně času," uvedl.

O předčasný důchod ročně žádá podle informací ministerstva práce a sociálních věcí 25.000 až 30.000 lidí. Boháček uvedl, že v září správa evidovala zhruba 16.000 žádostí o důchod, z toho asi 3600 o předčasnou penzi. V říjnu to podle něho bylo 30.700 žádostí o důchod, z toho 17.195 o předčasný, vesměs ve druhé polovině měsíce.

"Není to úplně neobvyklé, že předčasný důchod je výhodnější než důchod řádný. Letos nastala mimořádná věc, že je o hodně výhodnější," podotkl Boháček.

Důchody se mohou lišit podle dřívějších údajů ministerstva o několik několik stokorun až pár tisícikorun. "Mimořádné valorizace zapříčinily skutečnost, že ten, kdo požádá o předčasný důchod ještě letos, tak i za předpokladu trvalého krácení důchodu výpočet je pro něj výhodnější, než kdyby požádal až příští rok," uvedla před poslanci náměstkyně ministra Iva Merhautová.

Boháček podotkl, že lidé chtějí po úřednících i záruku, že předčasný důchod přiznaný letos bude pro ně výhodnější než penze přiznaná příští rok. Správa takovou garanci podle něj poskytnout nemůže. "Srovnávací výpočty jsou náročné a my v tuhle chvíli nemáme kapacity, abychom je prováděli," uvedl ředitel.

Ředitel ministerského odboru sociálního pojištění Tomáš Machanec poslancům řekl, že úřad připravil změnu v motivování seniorů, aby dál pracovali. Pokud lidé pracují i po dosažení důchodového věku, nyní se jim za každý rok práce zvýší penze v průměru o 80 korun, uvedl. Ministerstvo chce tento mechanismus nahradit slevou na pojistném v plné výši 6,5 procenta hrubé mzdy. "Pokud někdo po dosažení důchodového věku bude nadále pracovat a bude mít odměnu 20.000 korun, zvýši se mu čistý příjem o 1300 korun," podotkl Machanec. V takzvaném přesluhování ministerstvo změny podle něho nechystá.