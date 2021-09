ČSSD zatím nemá podporu pro projednání svých priorit ve Sněmovně

Praha - Vládní ČSSD zatím nemá podporu pro zařazení svých prioritních novel o předčasných důchodech a dostupném bydlení na program poslední sněmovní schůze. Před dnešním začátkem jednání to novinářům řekl předseda klubu sociální demokracie Jan Chvojka. Podle dohody z dopoledního zasedání sněmovního grémia se poslanci soustředí hlavně na předpisy vrácené ze Senátu a třetí čtení novel, u kterých by nemělo hrozit, že je horní komora vrátí.

Chvojka odhadl, že se před volbami už neuskuteční žádné mimořádné schůze. Pokud strany budou postupovat podle dnešní dohody, příští týden bude Sněmovna pravděpodobně jednat jen v úterý a ve středu. "Každý chce být na ulici, mezi lidmi a v kampani. Když jste v Praze, nemůžete být s voličem. Můj tip je, že žádná mimořádná schůze už nebude," řekl na tiskové konferenci Chvojka.

ČSSD v pondělí za své priority pro poslední předvolební jednání Sněmovny označila svůj předpis o dostupném bydlení a také novelu o předčasných důchodech pro lidi v náročných profesích. Podle ní by mohli lidé ve vybraných profesích odejít do důchodu podle počtu odpracovaných let dříve a nehrozilo by jim krácení penzí. "Já se snažil novelu zařadit, moje snaha nebyla vnímána pozitivně," řekl k jednání grémia Sněmovny Chvojka. Bod se pokusí prosadit ještě na plénu Sněmovny.

Místopředsedkyně Starostů a nezávislých (STAN) Věra Kovářová novinářům řekla, že s novým pravidlem jako takovým souhlasí a souhlasila s ním i v rámci jednání komise pro spravedlivé důchody. "Ale mrzí nás, že v rámci této komise se schválila určitá pravidla pro budoucí důchodovou reformu, ministryně (práce Jana) Maláčová (ČSSD) teď z toho vyzobává jednotlivé věci," řekl.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura kritizoval, že návrh ČSSD ohledně důchodů je předkládán pozdě a není ani dobře legislativně napsaný. ČSSD podle něj moc dobře sama ví, že není šance, aby předpis prosadila. "Myslím, že to ani nemyslí vážně, je to jen součást volebního boje," uvedl. Pokud tento a další předpisy nestihla Sněmovna projednat, měli by podle Stanjury hledat sociální demokraté viníka v zrcadle.

Podle dohody poslaneckých klubů by se měla dolní komora hlavně vypořádat s předpisy vrácenými ze Senátu. "A potom probrat třetí čtení, kde se dá říci, že téměř na sto procent půjdou ze Senátu přímo prezidentovi," řekl Chvojka. Pokud by nyní Senát poslancům některý předpis vrátil, Sněmovna by už o něm nestihla rozhodnout, vysvětlil.